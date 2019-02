Predstavniki okoli 200 že zaposlenih v Magnini lakirnici v Hočah so opozorili na negotovost glede zagona proizvodnje. Kot so dejali v izjavi za javnost, so v podjetje prišli, da bi delali, zdaj pa ne vedo, ali bo do tega zaradi zapletov z okoljevarstvenim dovoljenjem sploh prišlo.

Kot je povedal Jure Šafner, ki je v Hoče prišel iz graške tovarne in dela kot planer, bi morali že naslednji teden začeti s poskusno proizvodnjo, zdaj pa slišijo, da prihaja do težav zaradi pritožbe na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. "Za nas to pomeni negotovost. Nekdo na drugi strani Slovenije se je odločil igrati politične igre na naš račun. Vem, da so nekatera vprašanja še odprta in prav je, da se rešijo, vendar osebno pričakujem drugega otroka, odplačujem kredit, zdaj pa, namesto da bi se veselil vseh teh stvari, čakam, kaj se bo zgodilo," je dejal.

Podobnega mnenja je bila tudi poslovna sekretarka v podjetju Nataša Vidovič, ki je veliko v stiku z zaposlenimi, ti pa večkrat sprašujejo, kaj se dogaja in ali se morajo res bati, da bi spet ostali brez službe. Tudi njo poleti čaka rojstvo, zdaj pa živi v strahu, če bo sploh še imela službo, ko se vrne s porodniške.

Na to, da je v podjetju veliko delavcev z različnimi ozadji in okolji, je opozoril tudi Urh Klevže, zadolžen za upravljanje z objektom, ki je prišel v Magno iz drugega podjetja, kjer je imel zelo stabilno službo. Ker je v novi zaposlitvi videl velik izziv, se je odločil za novo delovno mesto, zdaj pa se sprašuje, ali je ravnal prav ali ne.

V podjetju se po njegovih besedah že širijo različne govorice, tudi da obstajajo že rezervni načrti, po katerih bi določene aktivnosti preselili nazaj v Gradec.