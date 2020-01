Nemci kupili večinski delež trzinskega Uni & forma

Novi večinski lastnik trzinskega podjetja Uni & forma je tako družba Mehler Vario System. Prejšnji lastniki so zadržali 49-odstotni delež družbe, Milena Wagner in Tomas Armin Wagner po 21,5 odstotka, Nejc Zavrl pa šest odstotkov, piše Dnevnik.

Ima večdesetletne izkušnje z izdelavo zaščitnih jopičev za policijo, vojsko in specialne enote. Razvil je že več kot 2000 modelov in prodal več kot pol milijona jopičev.

Velik kupec država

Podjetje Uni & forma je bilo ustanovljeno leta 1997, v zadnjih letih pa dosega visoke stopnje rasti prodaje, še poroča Dnevnik. Prihodki so se med letoma 2015 in 2018 dvignili s 4,42 milijona evrov na 11,17 milijona, zvišala sta se tudi denarni tok iz poslovanja in čisti dobiček. Več kot polovico sicer prodajo na tuje trge, podjetje pa je konec leta 2018 zaposlovalo 38 delavcev in še, odvisno od potreb, od 300 do 500 v kooperaciji.

Uni & forma večino prodaje na domačem trgu ustvari z državo – ministrstvi, državnimi organi in občinami. Od leta 2003 so po pisanju časnika z različnimi porabniki sredstev sklenili za več kot 45 milijonov evrov poslov, dobro polovico tega, 23 milijonov, z ministrstvom za obrambo, nekaj manj, 15 milijonov, pa z ministrstvom za notranje zadeve.