Nemčija na pragu recesije, slabe napovedi za Slovenijo

Iz Nemčije prihajajo skrb vzbujajoči podatki, saj poročajo o močnem upadu industrijske proizvodnje. Padec je bil več kot dvakrat večji od napovedi, strokovnjake zato skrbi, da bi Nemčija lahko zapadla v tehnično in nato še pravo recesijo, kar bi nedvomno vplivalo tudi na Slovenijo.

Reutersovi strokovnjaki so za junij napovedali, da bo padec industrijske proizvodnje 0,4-odstoten, a je bil 1,5-odstoten, je objavil nemški statistični urad. Padec junijske industrijske proizvodnje gre po poročanju STA pripisati trgovinskim vojnam in globalnim negotovostim. "Gospodarski cikel je še naprej v zatonu," je ob objavi statističnih podatkov zapisalo nemško gospodarsko ministrstvo in dodalo, da se je industrijska proizvodnja v drugem četrtletju skrčila za 1,8 odstotka.

Na padec proizvodnje so po navedbah vladnih ekonomistov vplivali predvsem padci v kovinski industriji, nižja proizvodnja orodja in strojev ter padec v avtomobilski industriji. FOTO: AP

V Financah so zapisali, da medletno gibanje industrijske proizvodnje v Nemčiji prikazuje še slabši trend, saj je tako že štiri mesece zapored mogoče opaziti večji padec, ki se je tudi stopnjeval. Če je bil padec proizvodnje glede na prejšnji mesec 1,5-odstoten, je bil glede na junij 2018 kar 5,2-odstoten. Naslednji teden bo nemški statistični urad objavil podatke o gospodarski rasti ali padcu in takrat bo tudi jasno, ali se je, kot napovedujejo strokovnjaki, nemško gospodarstvo skrčilo. V tem primeru bi bila, kakor pišejo Finance, Nemčija na poti k tehnični recesiji (padec gospodarske rasti v enem četrtletju) in na poti k recesiji (negativna gospodarska rast v dveh četrtletjih).

