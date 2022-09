Nemčija podržavlja Uniper, Fincem 500 milijonov evrov

Doslej je bil največji lastnik Uniperja finski Fortum. Ta je danes sporočil, da bo Berlin v Uniper vložil osem milijard evrov, še za 500 milijonov evrov pa bo odkupil Fortumov lastniški delež. Tako bo nemška država postala okoli 98,5-odstotna lastnica Uniperja.

Uniper, ki je nastal 1. januarja 2016, zaposluje 11 tisoč ljudi v več kot 40 državah, okoli tretjino v Nemčiji. Sedež ima v Düsseldorfu. Podjetje je bilo med financerji projekta Severni tok 2, ki ga je Nemčija po ruski invaziji Ukrajine ustavila.

Nemško gospodarsko ministrstvo je v izjavi za medije izpostavilo nujnost podržavljenja podjetja. "Uniper je osrednji steber nemške oskrbe z energijo," so poudarili. "Z danes odobrenim večinskim prevzemom si vlada zagotavlja pomembne odločevalske in nadzorne pravice, s katerimi bo lahko zagotovila varnost oskrbe v Nemčiji," so dodali.

Prevzem bo sicer mogoč šele po izpolnitvi različnih regulatornih zahtev in ob soglasju skupščine Uniperja. Rešilni paket bo morala potrditi tudi Evropska komisija.

Rusija je pred tedni ustavila pretok plina Nemčiji po plinovodu Severni tok 1, češ da so potrebna popravila, ki jih zaradi sankcij Zahoda ne more izvesti.