Nemčija svari pred popolno prekinitvijo dobave ruskega plina

Predsednik nemške zvezne agencije za omrežje Klaus Müller je za nemško televizijo ARD opozoril, da obstaja možnost, da bi Rusija v celoti prekinila dobavo plina Nemčiji. Kot je poudaril, agencija ne more izključiti te možnosti, zato so se že pripravili na več različnih scenarijev. Pozivi nemškemu prebivalstvu k varčevanju z energijo se nadaljujejo, medtem se evropska skladišča plina po navedbah direktorja Plinovodov Marjana Eberlinca še naprej počasi, a vztrajno polnijo.

"Večina scenarijev ni lepih in se končajo ali s premalo plina ob koncu zime ali celo, kar bi bila res zelo težka situacija, s premalo plina jeseni ali pozimi," je po navedbah nemške tiskovne agencije Dpa dejal Müller. Rusija je v zadnjih tednih že nekoliko znižala količino dobavljenega plina Nemčiji prek plinovoda Severni tok 1, kar povzroča precej nemira v gospodarstvu in politiki, saj naj bi 11. julija zaradi vzdrževanja prišlo do popolnega zaprtja plinovoda. Vsakoletna vzdrževalna dela sicer običajno potekajo več dni, letos pa se pojavljajo skrbi, da Rusija po koncu del plinovoda sploh ne bo več zagnala nazaj.

icon-expand Plinovod Severni tok FOTO: AP

Že v četrtek je nemška vlada prešla v drugo od treh faz izrednega načrta za zagotovitev plinske oskrbe, za kar se je odločila po zadnjih zmanjšanjih dobave iz Rusije. "Čeprav trenutno še lahko zagotavljamo oskrbo s plinom in imamo plin še v skladiščih, je stanje resno in prišla bo zima," je v četrtek dejal nemški gospodarski minister Robert Habeck. Podobno kot Habeck je tudi Müller nemško javnost pozval k varčevanju z energijo, kjer je to mogoče. "Celotna industrija in vsa gospodinjstva lahko pomagajo pri tem, in da, to vključuje tudi puloverje, nastavke za tuš, malenkostno zmanjšanje gretja, vse to pomaga," je poudaril Müller. Ob tem je posvaril še, da bi se višina nemških računov za ogrevanje lahko v vsakem primeru podvojila ali celo potrojila, odvisno od vrste ogrevanja. Potrošnikom je zato svetoval, naj ustvarijo prihranke za plačilo položnic in se pred jesenjo pogovorijo z najemodajalcem.