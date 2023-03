Nemčija v težavah: manjka kar 70.000 voznikov tovornjakov in avtobusov

70.000 poklicnih voznikov. Toliko jih po ocenah poznavalcev trenutno primanjkuje v Nemčiji. Plat zvona bijejo avtoprevozniki, turistični delavci, ki zaradi pomanjkanja voznikov avtobusov ne uspejo organizirati izletov, in tudi komunalna podjetja, zadolžena za odvoz odpadkov. Na ministrstvo za promet so že pred časom naslovili nujen poziv, da je treba ukrepati in da časa ni več, to pa se je odzvalo šele po petih mesecih.

icon-expand Tovornjaki na avtocesti v Nemčiji FOTO: AP

Združenja avtoprevoznikov v Nemčiji že nekaj časa bijejo plat zvona. Po ocenah jim primanjkuje kar 70 tisoč voznikov, poroča Welt, in trenutno vse kaže, da se bo to število še povečevalo. To ne pomeni težav le za industrijo, trgovino in turizem, občutilo jih bo vsako nemško gospodinjstvo, so prepričani. Zaradi kroničnega pomanjkanja voznikov smetarskih tovornjakov se lahko zgodi, da bodo zabojniki ostajali polni, je eno od možnih posledic izpostavil direktor zveze nemških komunalnih podjetij (BDE) Peter Kurth. Z zveze BDO, ki združuje avtobusne prevoznike, prihajajo podobna opozorila. Podjetjem pod njihovim okriljem manjka 7.700 šoferjev. Stanje je tako slabo, da morajo eno za drugim zavračati naročila, najsi gre za turistične izlete, šolske ekskurzije in vse večkrat tudi redne linije. Sive lase jim dela tudi načrt vlade, ki znova uvaja enotne mesečne vozovnice, je povedala izvršna direktorica BDO Christiane Leonard. Od 1. maja se bo mogoče za 49 evrov peljati s katerim koli javnim prevozom kamor koli po Nemčiji. Podobna akcija je bila lani odlično sprejeta, število potnikov je poskočilo. To pa pomeni še dodatno potrebo po voznikih, ki jih nikakor ne morejo dobiti. Temu je treba dodati še prihajajočo obsežno obnovo železniških povezav, ko bodo potrebni nadomestni avtobusni prevozi, je dodala Leonardova in zaključila: Nemška vozovnica postaja utopija.

icon-expand Poceni enotne vozovnice so bile lani odličmo sprejete. FOTO: Shutterstock

Alarm so sprožili tudi pri dveh največjih združenjih podjetij za cestni prevoz blaga in logistiko BGL in DSLV. Nabavne verige so ogrožene, so jasni, pomanjkanje šoferjev se bo kmalu pričelo odražati tudi na trgovskih policah.

Po podatkih statističnega urada je bilo v Nemčiji leta 2021 zaposlenih 480 tisoč poklicnih voznikov.