Nemotena preskrba s plinom? V igri naj bi bila tudi reguacija cen

Ob stopnjevanju napetosti, ko se sprašujemo - ali in kdaj - bi lahko Rusi zaprli pipo k sreči pomirja dejstvo - tako v Energetiki Ljubljana - da stara celina iz Rusije uvozi manj kot polovico plina, ki ga porabimo.

"V Evropi gospodinjstva v celoti porabijo nekje 20, 30 odstotkov zemeljskega plina. V tem primeru bi lahko ta manjkajoči plin iz Rusije nadomestili iz drugih virov, kar pomeni, da za gospodinjstva ni bojazni," pravi Jan Zakrajšek, vodja sektorja za trženje, Energetika Ljubljana

Kar pa ne velja za gospodarstvo - povsem drugače je v industriji, ki je takorekoč popolnoma odvisna od zemeljskega plina.

"Na žalost, če se prekine dobava zemeljskega plina, dejansko se tisti moment tudi ustavi proizvodnja, sicer obdržimo proizvodnjo recimo predelave, tam kjer ni zemeljski plin tehnološko zahtevan, ampak jeklarne se pa ustavijo, definitivno," pripoveduje Slavko Kanalec, izvršni direktor za proizvodnjo, tehnologijo in investicije pri SIJ

Slovenska industrija jekla je med največjimi slovenskimi odjemalci zemeljskega plina. Družba že išče tudi nadomestne vire, a so postopki dolgotrajni in zapleteni. SIJ ima sicer sklenjene dolgoročne pogodbe za dobavo energentov - a se tudi na te - ta hip - bržkone velja velja zanašati.

"To nam nič ne pomaga, dejansko smo zdej talci te situacije, ki se dogaja. Pač že od pomladi delamo na teh alternativah, ker ocenjujemo, da se ta zadeva ne bo tako lahko rešila. In da nas bo spremljalo to negotovo stanje še kar nekaj časa al pa vrsto let," še dodaja Kanalec.

Agencija za energijo je prejšnji teden že razglasila prvo stopnjo krize. V praksi to pomeni, da dobavitelji industrijo že obveščajo, da bi se lahko razmere še zaostrovale.

"V drugi stopnji bi potem mi pozivali, da zmanjšajo, da prilagodijo odjem. V zadnji, tretji stopnji bi pa dejansko lahko prišlo do tega, da grejo terenski delavci distribucijskih podjetij na teren in da zapirajo merilna mesta. To vsi upamo in tudi verjamemo, da se ne bo zgodilo," pravi Zakrajšek.