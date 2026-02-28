Nemška podjetja bodo v prihodnje več odpuščala

Skoraj vsi sektorji v industriji načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih, zlasti avtomobilska industrija, kjer je pritisk za prilagoditev števila zaposlenih še vedno velik. Pri ponudnikih storitev je kazalnik ponovno padel v negativno območje.

Kljub temu posamezni sektorji, kot so ponudniki IT-storitev ter pravni in davčni svetovalci, še vedno vse bolj iščejo nove kadre. V trgovini podjetja še naprej shajajo z manjšim številom zaposlenimi.

V gradbeništvu pa se je kazalnik rahlo dvignil, saj podjetja nameravajo zaposliti nekoliko več kadra, so ta teden še sporočili iz inštituta.