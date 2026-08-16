Nemška podjetja zaradi uporabe umetne inteligence pričakujejo nižanje plač

V junijski raziskavi je sodelovali več kot 3000 nemških podjetij, ki že uporabljajo umetno inteligenco (UI). Od tega jih približno polovica pričakuje, da se bodo plače v naslednjih petih letih za tiste z manj kot petimi leti delovnih izkušenj znižale. Kar se tiče izkušenejših zaposlenih, število podjetij, ki pričakujejo znižanje plač, prav tako presega število podjetij, ki pričakujejo zvišanje.

"Na splošno opažamo, da bistveno več podjetij pričakuje negativne učinke kot pozitivne," je ob raziskavi dejala Ifova raziskovalka Anna Ruffert .

Obstajajo pa razlike glede na delovne izkušnje in izobrazbo. Za zaposlene z manj kot petimi leti delovnih izkušenj in brez univerzitetne ali strokovne izobrazbe 48,3 odstotka podjetij pričakuje znižanje plač, medtem ko le 5,9 odstotka pričakuje njihovo zvišanje.

Za tiste z univerzitetno izobrazbo in malo izkušnjami padec plač pričakuje 50,8 odstotka podjetij, zvišanje pa 16,3 odstotka.

"Številna podjetja delijo mnenje, da UI ne bo enakovredno vplivala na plače zaposlenih. Večina pričakuje, da se bodo plače znižale tistim z manj izkušnjami," je dejala Ruffert.

Razlike obstajajo tudi glede na panogo. Umetna inteligenca ima najšibkejši vpliv v gradbeništvu, kjer 39 odstotkov pričakuje padec plač zaposlenim z malo delovnih izkušenj, 31,3 odstotka pa tistim z več izkušnjami. Na drugi strani pa znižanje plač najbolj pričakujejo ponudniki storitev - za zaposlene z manj izkušnjami je delež 53,3 odstotka, za tiste z več izkušnjami pa 44,2 odstotka.