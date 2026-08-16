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Gospodarstvo

Nemška podjetja zaradi uporabe umetne inteligence pričakujejo nižanje plač

München, 16. 08. 2026 11.57 pred 2 urama 2 min branja 12

Avtor:
STA K.H.
Delavec v proizvodnji in umetna inteligenca

Številna nemška podjetja pričakujejo, da se bodo plače v naslednjih petih zaradi uporabe umetne inteligence znižale, kaže raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Nižje plače lahko pričakujejo zlasti delavci z manj kot petimi leti delovnih izkušenj.

"Na splošno opažamo, da bistveno več podjetij pričakuje negativne učinke kot pozitivne," je ob raziskavi dejala Ifova raziskovalka Anna Ruffert.

V junijski raziskavi je sodelovali več kot 3000 nemških podjetij, ki že uporabljajo umetno inteligenco (UI). Od tega jih približno polovica pričakuje, da se bodo plače v naslednjih petih letih za tiste z manj kot petimi leti delovnih izkušenj znižale. Kar se tiče izkušenejših zaposlenih, število podjetij, ki pričakujejo znižanje plač, prav tako presega število podjetij, ki pričakujejo zvišanje.

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Obstajajo pa razlike glede na delovne izkušnje in izobrazbo. Za zaposlene z manj kot petimi leti delovnih izkušenj in brez univerzitetne ali strokovne izobrazbe 48,3 odstotka podjetij pričakuje znižanje plač, medtem ko le 5,9 odstotka pričakuje njihovo zvišanje.

Za tiste z univerzitetno izobrazbo in malo izkušnjami padec plač pričakuje 50,8 odstotka podjetij, zvišanje pa 16,3 odstotka.

"Številna podjetja delijo mnenje, da UI ne bo enakovredno vplivala na plače zaposlenih. Večina pričakuje, da se bodo plače znižale tistim z manj izkušnjami," je dejala Ruffert.

Razlike obstajajo tudi glede na panogo. Umetna inteligenca ima najšibkejši vpliv v gradbeništvu, kjer 39 odstotkov pričakuje padec plač zaposlenim z malo delovnih izkušenj, 31,3 odstotka pa tistim z več izkušnjami. Na drugi strani pa znižanje plač najbolj pričakujejo ponudniki storitev - za zaposlene z manj izkušnjami je delež 53,3 odstotka, za tiste z več izkušnjami pa 44,2 odstotka.

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KOMENTARJI12

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300 let do specialista
16. 08. 2026 14.57
Važno, da se za Usrajino viša pomoč, sod brez dna zaradi katerega imamo vsi BITURBO inflacijo. Hvala "neomajni podporniki", zdaj pa marsh v prve vrste!!!
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+1
1 0
300 let do specialista
16. 08. 2026 14.56
A iz te Schwabije sploh še pride kakšna dobra novica???
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
16. 08. 2026 14.42
To je za vse tiste ki posedajo po pisarnah , kofetkajo in bogu čas kradejo. 90 % teh kvazi javnih uslužbencev je potrebno odpustit z ali brez AI
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+3
3 0
Tami69
16. 08. 2026 14.13
Hvala Bogu,da lahko naženemo vse migrante nazaj!
Odgovori
+4
4 0
Janik1111
16. 08. 2026 14.32
A boš ti pucal drek, vdihaval kislinske hlape, mešal z golimi rokami po neki brozgi, sortiral smeti, drajsal volteka in bolteka, vihtel metlo in brez masle šprical po rastlinjakih. Ne ne boš ?
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-3
0 3
I am lost.
16. 08. 2026 14.10
5 let je kar ena dobica. Za kredit še bo, za na mizo pa malo manj...
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+2
3 1
Kimberley Echo
16. 08. 2026 13.49
UI bo zamenjala delovna mesta in nekateri bodo višek. Vendar pa UI ne je, ne pije, nima malice, nima stroškov prevoza, ne sklicuje sestankov in konec meseca ne zahteva plačilne liste. Tisti, ki bodo ostali v del. razmerju bi morali imeti zelo velike dohodke ali pa bo lastnik umrl od protina.
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+2
3 1
Fery Zaka
16. 08. 2026 13.35
Naredilo se bo več, plačalo manj. Kot pričakovano. 3x lahko ugibate, komu bo denar ostal.
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+6
6 0
tornadotex
16. 08. 2026 13.24
Nič od tega ,kar je tukaj zgoraj ni res !!
Odgovori
+3
4 1
patogen
16. 08. 2026 13.17
Torej bo potrebno tudi nižati socialne izdatke.
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-3
1 4
Slavko BabIč
16. 08. 2026 12.26
Kakšne vse izgovore bodo našli za nižanje plač!
Odgovori
+9
10 1
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