Nemški Bosch namerava ukiniti 1500 delovnih mest

Nemški industrijski velikan Bosch, ki skrbi tudi za dobavo avtomobilskih delov, namerava do konca leta 2025 ukiniti 1500 delovnih mest v razvoju, administraciji in prodaji. Kot razlog so v podjetju navedli razvoj avtomobilske industrije, ki se premika od motorjev z notranjim zgorevanjem k električnim vozilom.

Boschova predstavnica za stike z mediji je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pojasnila, da bo premik k električnim vozilom srednjeročno močno vplival na celotni sektor. Prehod na električna vozila zahteva visoko raven začetnih naložb, spremlja pa ga tudi vse manjše zaposlovanje, je dejala. Šibko svetovno gospodarstvo, vztrajno visoka inflacija in posledice negativnih menjalnih tečajev zaostrujejo razmere v podjetju. icon-expand Zmanjšanje delovnih mest bo najverjetneje prizadelo delavce v Boschovih tovarnah na jugozahodu Nemčije. FOTO: Profimedia Predstavniki delavcev v Boschu so s podjetjem v tesnem stiku glede kakršnega koli zmanjšanja števila zaposlenih, delavski svet pa bo vključen v pogovore, preden bo sprejeta kakršna koli dokončna odločitev, je zagotovila. Zmanjšanje delovnih mest bo najverjetneje prizadelo delavce v Boschovih tovarnah na jugozahodu Nemčije. "Želimo se osredotočiti na to, da bi sodelavcem ponudili druga delavna mesta, na predčasno upokojevanje ali na prostovoljne prekinitve delovnega razmerja," je dejala predstavnica za stike z mediji. Bosch sicer ostaja zavezan dogovoru, ki ga je lansko poletje dosegel s predstavniki delavcev, ki izključuje odpuščanje okoli 80.000 zaposlenih v avtomobilskem sektorju v Nemčiji do konca leta 2027, je še dejala.