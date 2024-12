Nemški naročnik namesto najema MLM kupuje njena orodja

Kot je razvidno iz dopisa mariborskega okrožnega sodišča, namerava sodišče del prodaje, kjer je vrednost orodij pod 15.000 evrov, odobriti neposrednemu kupcu Vibracoustic, del prodaje, kjer je vrednost orodja nad 15.000 evrov, pa opraviti z javno dražbo z zviševanjem izklicne cene po ceni, ki jo je ponudilo omenjeno nemško podjetje.

Potem ko je stečajna upraviteljica objavila prodajo orodij in strojev nemškemu kupcu, je po pisanju Večera in Dela postalo jasno, da so pogajanja o morebitnem najemu proizvodnje, s čimer bi delavci obdržali delo, padla v vodo. To pomeni, da bo s 1. januarjem vseh 174 z delovnimi knjižicami poslala na zavod za zaposlovanje, o čemer naj bi zaposlenim podrobnosti pojasnila v sredo.

Trenutno namreč okoli 170 delavcev še vedno dokončuje proizvodnjo za Vibracoustic, zaradi česar jim je Katarina Benedik pogodbe o zaposlitvi podaljšala še do konca decembra. Kot piše Večer, naj bi delali le še do 20. decembra, z dobrim delom pa naj bi si ob plačilu za ves mesec prislužili še dodatke.