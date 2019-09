Nemška podružnica Thomas Cooka bo z državno pomočjo še naprej letela

Nemška podružnica britanskega giganta Thomasa Cooka, ki je v začetku tedna razglasil stečaj in po svetu pustil ujetih več kot 600.000 potnikov, bo pričakovano prejela premostitveno državno posojilo v višini 380.000 milijonov evrov.

'Na tak način se bomo lahko popolnoma osamosvojili od koncerna Thomas Cook'

"Ta korak je v trenutni situaciji najboljši za naše stranke, naše poslovne partnerje in nas same. Na tak način se bomo lahko popolnoma osamosvojili od koncerna Thomas Cook in pridobili več zaupanja za našo prihodnost," izjavo Condorja povzema portaldw.com.