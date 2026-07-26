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Gospodarstvo

Nemški proizvajalec baterij Varta tik pred razpadom

Stuttgart, 26. 07. 2026 08.37 pred 51 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA
Nemški proizvajalec baterij Varta

Potem ko so glavni finančni upniki nemškega proizvajalca baterij Varta zaradi težkega finančnega položaja družbe pozvali k izločitvi proizvodnje baterij za gospodinjstva iz skupine in k spremembi lastništva, je družba dala vlogo za začetek postopka zaradi insolventnosti.

Varta je dala vlogo za začetek predhodnega insolvenčnega postopka pod lastnim upravljanjem. Postopek bo tekel tako v matični družbi kot v podružnicah.

Po nemškem pravu v prehodnem postopku pristojno sodišče med drugim odredi ukrepe za zavarovanje premoženja upnika. Za to fazo lahko imenuje upravitelja ali pa postopek, kot predlaga tudi Varta, vodi obstoječa uprava, ki običajno pripravi tudi načrt prestrukturiranja, sodišče pa v družbo napoti nadzornika. Predhodni postopek običajno traja od šest do 12 tednov, nato se ob izpolnjenih pogojih začne insolvenčni postopek, na svoji spletni strani pojasnjuje pravna svetovalna družba CMS.

V družbi med razlogi za težek finančni položaj navajajo znatno poslabšanje razmer na trgu, šibkejše povpraševanje, negativne učinke gibanja deviznih tečajev in odločitev enega ključnih kupcev, da konča sodelovanje z Varto.

Nemški proizvajalec baterij Varta
Nemški proizvajalec baterij Varta
FOTO: Profimedia

Skupina finančnih institucij na čelu z Deutsche Bank in družbami RBC BlueBay, Blantyre in Whitebox je poziv k spremembam sporočila v četrtek v posebni izjavi za javnost. V Varti navedb niso komentirali.

Po analizi družbe FTI Varta potrebuje likvidnostna sredstva za tekoče delovanje v višini "srednje dvomestne milijonske vrednosti", poleg tega je potreben znaten dodatni kapital za dolgoročno nadaljevanje poslovanja.

Da bi se izognila stečaju, je Varta leta 2024 sprožila postopek po posebnem zakonu o prestrukturiranju. Takratni delničarji so izgubili svojo naložbo, upniki pa so se odpovedali delu svojih terjatev. Družbe je aprila lani objavila, da je postopek zaključen.

Kot je zdaj povedal predstavnik finančnih upnikov, se nihče od investitorjev ali drugih deležnikov ni odločil zagotoviti potrebnih sredstev. Skupina upnikov je tako presodila, da je z vidika nadaljevanja poslovanja izločitev proizvodnje baterij za gospodinjstva najboljša poteza.

Varta ima po lastnih navedbah okoli 3260 zaposlenih. Po zadnjih objavljenih podatkih je leta 2024 ob 790 milijonih evrov prometa zabeležila 64,5 milijona evrov izgube. Poleg znanih baterij za gospodinjstva podjetje proizvaja tudi mikrobaterije, na primer za slušne aparate, ter naprave za shranjevanje energije za gospodinjstva in industrijo.

Družba bo jeseni zaprla obrat z okoli 350 zaposlenimi v bavarskem Nördlingenu. Večji del tamkajšnje proizvodnje je bil namenjen ameriškemu Applu, ki je tu naročal gumbne baterije za brezžične slušalke, a se je tehnološki velikan umaknil, Varta pa drugih kupcev ni dobila.

varta podjetje razpad stečaj

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KOMENTARJI12

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Minifa
26. 07. 2026 09.29
Multi kultura, uvoz astrofizikov, inžinirjev..kirurgov in napad na RUSIJO ( STREL V KOLENO ) so uničili ne samo Nemčijo ampak celo Evropo, če je glava nora celo truplo trpi..
Odgovori
+1
1 0
Minifa
26. 07. 2026 09.30
Davek na davek..je zadnji Evropski STAVEK..
Odgovori
0 0
MasteRbee
26. 07. 2026 09.23
Je tri evre+davek premalo?
Odgovori
+0
1 1
MasteRbee
26. 07. 2026 09.23
Kako pa tečejo zajčki? So prav tako dragi kot žafran.
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
26. 07. 2026 09.18
Zakaj je Abdul prišel? Ker Bruselj najbrž meni, London gotovo, saj je ozakonjeno, in njihova policija deluje v tej smeri, primeri so vsakodnevni, da je on žrtev, a kristijani smo sovražni, jih obrekujemo in napadamo.
Odgovori
+4
5 1
Omreznina2024
26. 07. 2026 09.17
Prostovoljno ? so se odpovedali Ruskemu 5 X cenejšemu plinu komu ali čemu ?
Odgovori
+8
8 0
NeXadileC
26. 07. 2026 09.14
Konec vremenskega poročila?
Odgovori
+2
2 0
Artechh
26. 07. 2026 09.07
Ocitno abduli niso dovolj poceni da bi obdrzali konkutencnost? Aja sej sploh ne delajo. Prisesajo se na socialo ki se poslabsa zadeve
Odgovori
+14
14 0
Malo_sutra
26. 07. 2026 08.52
ma jaz pravim ko si na vrhuncu vsega vzemi denar in zapri barako, ne pa vsi lacni denarja in potem pride do tega kar beremo.
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+0
4 4
ptuj.si
26. 07. 2026 09.08
Kako pa veš kdaj si na vrhuncu?
Odgovori
-2
2 4
NIKI 2
26. 07. 2026 08.51
Naj začnejo dobavljati Rusom tile verjetno rabijo za drone,to je biznis. Aja pa še prekinejo dobavo Ukrajincem saj z vsako dobavljeno brezplačno baterijo še dodajo verjetno nekaj € bonifikacije.
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+8
9 1
kakorkoliže
26. 07. 2026 08.48
Počasi in zanesljivo zaradi nekonkurenčnosti nemško gospodarstvo propada, posledice bodo kmalu tudi pri nas.
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+18
18 0
bibaleze
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