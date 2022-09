'Nemško gospodarstvo drsi v recesijo'

Kazalnik v predelovalni industriji se je septembra opazno znižal. Z avgustovske -6,8 točke je padel na -14,2 točke. Podjetja so bila manj zadovoljna s trenutnim poslovanjem, precej pa so v skrbeh glede prihodnjih šestih mesecev. "Nazadnje so bila pričakovanja tako pesimistična aprila 2020," ugotavljajo na inštitutu.

Prav tako se je poslabšalo razpoloženje v gradbeništvu. Indeks je z avgustovskih -14,8 točke padel na -21,6 točke. Podjetja so bila manj zadovoljna s svojim trenutnim položajem, pričakovanja pa so bila bolj pesimistična kot v prejšnjem mesecu, navajajo v inštitutu Ifo.

Napovedi za skoraj vse države v skupini 20 največjih gospodarstev so se v primerjavi z junijskimi zmanjšale, razen za Turčijo, Indonezijo in Veliko Britanijo. Za slednjo je sicer napovedana ničelna rast.

V primerjavi z napovedmi organizacije iz decembra 2021, torej pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, naj bi bil svetovni bruto domači proizvod (BDP) prihodnje leto za vsaj 2800 milijard dolarjev nižji.

Organizacija s sedežem v Parizu je v črnogledem poročilu, poimenovanem Plačevanje cene vojne, zapisala, da je konflikt povečal inflacijske pritiske, medtem ko so življenjski stroški že tako ali tako hitro naraščali, poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Učinki vojne in nadaljevanje izbruhov pandemije covida-19 v nekaterih delih sveta so zmanjšali rast in povzročili dodaten pritisk na rast cen, predvsem energentov in hrane," so zapisali v organizaciji.

V ZDA bodo po napovedi OECD prihodnje leto zabeležili 0,5-odstotno rast BDP, kar je 0,7 odstotne točke manj od junijske napovedi.

V največjem svetovnem gospodarstvu, kjer so najhitreje začeli z zaostrovanjem denarne politike, bo prihodnje leto po pričakovanjih prišlo do večjega napredka v boju z inflacijo kot v območju z evrom in Veliki Britaniji.

Nasprotno pa naj bi v večjem delu Evrope zaradi nedavnega skokovitega povečanja stroškov energije in zaradi poznejšega začetka zaostrovanja denarne politike tako skupna kot osnovna inflacija ostali na visoki ravni, so zapisali.

Na Kitajskem, kjer je inflacija nizka in stabilna, bodo prihodnje leto zabeležili 4,7-odstotno rast gospodarstva, kar je 0,2 odstotni točki manj, kot so pri OECD napovedovali junija. Precej nižja od junijske pa je napoved rasti kitajskega BDP za letos. To so pri OECD znižali za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, kar je predvsem posledica strogih ukrepov Pekinga za zajezitev širjenja koronavirusa.