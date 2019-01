Razpoloženje v nemškem gospodarstvu je najnižje v treh letih, kar je presenetilo tudi analitike. Ti so pričakovali padec indeksa gospodarske klime, a ne tako očitnega. Anketirani, sodelovalo je 9000 podjetij, so bili črnogledi ne le do trenutnega položaja, ampak tudi glede prihodnosti. Po petem znižanju zapored je tako indeks na najnižji ravni od februarja 2016.

Industrija FOTO: iStock Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je v začetku novega leta še dodatno poslabšalo. Indeks gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je v primerjavi z decembrom znižal za 1,9 točke na 99,1 točke. Po petem znižanju zapored je tako indeks na najnižji ravni od februarja 2016. Anketirani niso slabše ocenili le trenutnega gospodarskega položaja, pač pa tudi obete za prihodnjih šest mesecev. Razpoloženje se je poslabšalo v vseh večjih gospodarskih panogah - tako v trgovini kot v storitvenem sektorju, gradbeništvu in industriji. "Gospodarska klima se je poslabšala v vseh pomembnejših industrijskih panogah, razen v kemični industriji," je dejal predsednik inštituta Ifo Clemens Fuest. "Nemško gospodarstvo je na poti navzdol," je znižanje indeksa komentiral Fuest. Pred kratkim je Ifo opazno znižal svoje napovedi za Nemčijo – obseg bruto domačega proizvoda naj bi se letos povečal le za 1,1 odstotka. Med vzroki je navedel težave domače avtomobilske industrije pri potrjevanju novih evropskih standardov glede izpušnih plinov in porabe avtomobilov ter negotovosti, kot so brexit in ameriška trgovinska politika. Analitiki so sicer pričakovali znižanje indeksa, a zgolj na 100,7 točke, tako da je tako občuten padec precejšnje presenečenje. Decembra se je indeks Ifo znižal za eno točko na 101 točko. V raziskavi je tako kot vsak mesec sodelovalo približno 9000 nemških podjetij. Svoje napovedi gospodarske rasti v letu 2019 pa namerava občutno znižati tudi vlada. Kot se je danes izvedelo iz krogov blizu koaliciji, naj bi za letos načrtovala gospodarsko rast v višini zgolj enega odstotka, medtem ko je lani jeseni Nemčiji za letos napovedala 1,8-odstotno rast. Minister za gospodarstvo Peter Altmaier bo novo napoved predstavil v sredo.