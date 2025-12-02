Nemško gospodarstvo naj bi bilo v 'prostem padu'

Največje gospodarstvo v območju evra je v prostem padu, zvezna vlada pa ne sprejema dovolj odločnih ukrepov, je izpostavil predsednik BDI Peter Leibinger.

V združenju ocenjujejo, da se bo nemška industrijska proizvodnja letos skrčila že četrto leto zapored. Pri tem se bojijo, da ne gre za začasen trend, temveč strukturno nazadovanje.

AFP povzema, da se Nemčija sooča z visokimi stroški energije, ki stiskajo za vrat predelovalna podjetja, šibkim povpraševanjem na ključnih trgih, vse večjo konkurenco Kitajske in negativnimi posledicami carinske politike ZDA, ki jo je uvedel ameriški predsednik Donald Trump.

Nemčija je dve leti beležila recesijo, letošnje leto pa naj bi sklenila z zgolj šibko rastjo bruto domačega proizvoda (BDP).

Merz, ki je na oblasti od maja, se je zavezal k oživitvi gospodarstva, pri tem pa je deležen številnih kritik, da je vlada pri ukrepanju prepočasna in neučinkovita.

Koalicija se ne odziva z zadostno odločnostjo, je odločen Leibinger. "Nemčija zdaj potrebuje preobrat v gospodarski politiki z jasnimi prednostnimi nalogami za konkurenčnost in rast," je sklenil.