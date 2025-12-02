Svetli način
Nemško gospodarstvo naj bi bilo v 'prostem padu'

Frankfurt, 02. 12. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
13

Nemško gospodarstvo doživlja najglobljo krizo po drugi svetovni vojni, so ocenili v Združenju nemške industrije (BDI). Vlado kanclerja Friedricha Merza so zato pozvali, naj nemudoma sprejme ukrepe za oživljanje gospodarske aktivnosti.

Največje gospodarstvo v območju evra je v prostem padu, zvezna vlada pa ne sprejema dovolj odločnih ukrepov, je izpostavil predsednik BDI Peter Leibinger.

Nemčija inflacija
Nemčija inflacija FOTO: Adobe Stock

 V združenju ocenjujejo, da se bo nemška industrijska proizvodnja letos skrčila že četrto leto zapored. Pri tem se bojijo, da ne gre za začasen trend, temveč strukturno nazadovanje.

AFP povzema, da se Nemčija sooča z visokimi stroški energije, ki stiskajo za vrat predelovalna podjetja, šibkim povpraševanjem na ključnih trgih, vse večjo konkurenco Kitajske in negativnimi posledicami carinske politike ZDA, ki jo je uvedel ameriški predsednik Donald Trump.

Nemčija je dve leti beležila recesijo, letošnje leto pa naj bi sklenila z zgolj šibko rastjo bruto domačega proizvoda (BDP).

Merz, ki je na oblasti od maja, se je zavezal k oživitvi gospodarstva, pri tem pa je deležen številnih kritik, da je vlada pri ukrepanju prepočasna in neučinkovita.

Koalicija se ne odziva z zadostno odločnostjo, je odločen Leibinger. "Nemčija zdaj potrebuje preobrat v gospodarski politiki z jasnimi prednostnimi nalogami za konkurenčnost in rast," je sklenil.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
02. 12. 2025 16.14
Kaj pridne roke pajeetov, kozjejebcov in črnuhov? Po besedah globalistov bi morala biti Nemčija zaradi njiv v letu 2500🤡🤡🤡
ODGOVORI
0 0
slayer2
02. 12. 2025 16.13
+2
Prav jim je,kaj se pa derejo slava Ukrajini ,da o uvoženih ne razgljabljam preveč!!!
ODGOVORI
2 0
Omreznina2024
02. 12. 2025 16.11
+3
Navozili so si doktorjev, a sedaj pa gospodarstvo šepa ? Švabčki so se skregali z belim kruhom.
ODGOVORI
4 1
veneti
02. 12. 2025 16.09
+1
heheh preživljajo pet milijon migrantov . Kaj ste pa mislili da bo. 1/3 proračuna gre za preživljanje ljudi, ki mrzijo državo. Delati nočejo, domov nočejo. Pobijajo jih kolikor lahko. Prava sramota.
ODGOVORI
2 1
big_foot
02. 12. 2025 15.58
+4
Kaj ste se pa odklopili od ruskih energentov. Ukrajina ni v eu niti natu da bi bilo to treba
ODGOVORI
4 0
McGregor---
02. 12. 2025 15.49
+4
Zgodovina že pikazala, da ko je 🇩🇪 v škripcih, gre v vojno. Ker pa je 🇩🇪 gospodarska gonilna sila 🇪🇺, bo sabo potegnila tudi ... 😏🧐
ODGOVORI
5 1
biggie33
02. 12. 2025 15.43
+9
Zelena agenda, ukinitev jedrskih elektrarn in vojna z Rusijo ter posledično sabotaža projekta Severni tok 2.. pa so rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala..
ODGOVORI
10 1
AdolfH
02. 12. 2025 15.42
+11
ja a bejš to no… vsi vemo že dve leti da je gospodarstvo v Nemčiji bogo in tudi pri nas je
ODGOVORI
11 0
nemski_ovcar
02. 12. 2025 15.34
+5
Bit če rata kažu svi....
ODGOVORI
5 0
Vselepo
02. 12. 2025 15.22
+10
Nevladnike je potrebno se dodatno placati......
ODGOVORI
13 3
Magic-G-spot
02. 12. 2025 15.20
+6
Golob je ze ponudil pomoc. Stara Padala.
ODGOVORI
11 5
J Kvas
02. 12. 2025 15.22
+1
Janša bo to rešil.
ODGOVORI
4 3
jedupančpil
02. 12. 2025 15.18
+1
juhej
ODGOVORI
2 1
