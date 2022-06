Nemško sodišče odločilo v prid tujim kupcem Volkswagnovih dizelskih vozil

Odločitev sodišča bi tako lahko vplivala tudi na slovenske kupce Volkswagnovih dizelskih vozil, v katere je proizvajalec namestil napravo za prirejanje delovanja motorja med merjenjem izpustov in so svoje terjatve do nemškega avtomobilskega koncerna odstopili Myrightu v okviru kampanje Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Na nemških sodiščih poteka tudi skupinska tožba približno 6000 slovenskih strank

"To je pomembna etapna zmaga, saj nam kljub zavlačevanju postopkov s strani Volkswagna omogoča, da nadaljujemo sodne postopke za uveljavitev ustrezne odškodnine za več kot 6000 slovenskih potrošnikov," je odločitev sodišča komentirala predsednica ZPS Breda Kutin.

Ob tem so na zvezi spomnili, da so k ponudbi "ustrezne rešitve" in zaključku sodnih postopkov Volkswagen že konec preteklega leta pozvali tudi Evropska komisija in nacionalni nadzorni organi za varstvo potrošnikov.

Po navedbah Volkswagna na nemških sodiščih poteka več skupinskih tožb za skupno približno 36.000 strank. Med njimi sta tudi dve tožbi za več kot 2000 švicarskih in približno 6000 slovenskih strank. Slovenski potrošniki so v tem primeru združeni v kampanjo preVWara, ki jo je organizirala ZPS.