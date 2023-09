Nepoznavanje finančnih osnov vas lahko na leto stane nekaj tisoč evrov

Zavarovalnica s sedežem v Münchnu je raziskavo izvedla med prebivalci ZDA, Združenega kraljestva, Francije, Španije, Italije, Nemčije in Avstralije. Zastavili so jim vrsto vprašanj, s katerimi so preverjali njihovo razumevanje finančnih osnov, kot so obrestne mere, inflacija ter naložbena tveganja in donosi.

Rezultati raziskave kažejo, da 26 odstotkov anketiranih nima znanja in veščin za sprejemanje pravilnih finančnih odločitev, kar Allianz označuje kot nizko finančno pismenost, so sporočili iz slovenske podružnice.

Nizka finančna pismenost povprečno gospodinjstvo letno stane do 4740 evrov

Da je povprečno finančno pismenih, se je izkazalo za 60 odstotkov anketiranih, le 15 odstotkov pa je visoko finančno pismenih. Allianzovi izračuni kažejo, da nizka finančna pismenost povprečno gospodinjstvo vsako leto stane od 1750 evrov v Španiji do 4740 evrov v ZDA.