Nepremičnine se še vedno dražijo, le v Italiji zabeležili padec cen

Cene stanovanjskih nepremičnin v območju z evrom in v EU so bile v drugem letošnjem četrtletju za 4,2 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. V Sloveniji je bilo zvišanje v primerjavi z enakim obdobjem lani 5,8-odstotno, v primerjavi s predhodnim četrtletjem pa 1,3-odstotno, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, so se cene na letni ravni najbolj zvišale na Madžarskem.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, so se cene na letni ravni najbolj zvišale na Madžarskem (+14 odstotkov), v Luksemburgu (+11,4 odstotka) in na Hrvaškem (+10,4 odstotka), padle pa so v Italiji (-0,2 odstotka).

V Sloveniji, ki je bila od zadnjega četrtletja 2017 do prvega letošnjega četrtletja na vrhu po rasti cen na letni ravni, so se cene stanovanjskih nepremičnin glede na lansko prvo četrtletje zvišale za 5,8 odstotka, glede na letošnje prvo četrtletje pa za 1,3 odstotka.

V območju z evrom so se cene stanovanjskih nepremičnin v drugem četrtletju na četrtletni ravni zvišale za 1,7 odstotka, v EU pa za 1,6 odstotka.

Najbolj so na četrtletni ravni porasle v Latviji (+5,6 odstotka), Luksemburgu (+5,1 odstotka) in na Cipru (+4,2 odstotka).