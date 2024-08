'Nesistemski, necelovit, nedomišljen': nekateri bi dobili 3700 evrov več

Vlada je prepričana, da bo z ukrepi zmanjšala zaostanek za vodilnimi državami na področju inovacij. Pri tem izpostavlja dva ukrepa: davčne spodbude za visokokvalificirane kadre, ki so mlajši od 40 let in spodbude za zagonska podjetja.

A prav tu vlada najbolj trči z gospodarstvom. Slovenci, ki bi se po dveh letih vrnili iz tujine in se zaposlili pri nas ali pa tujci, ki bi se zaposlili pri nas, bi plačevali za sedem odstotkov nižjo dohodnino v obdobju petih let, za tiste, ki bi na mesec prejemali dvakratnik povprečne plače bi to pomenilo, da bi ob koncu leta zaslužili približno 3700 evrov več od ostalih delavcev.

Medtem, ko ministrstvo za finance meni, da bo to privabilo kadre v Slovenijo, v gospodarstvu menijo, da bo ta selektivna obravnava domače talente odganjala na delo v tujino.

Skrčili pa bi manevrski prostor samostojnim podjetnikom - normirancem, ki jih minister Boštjančič že od začetka vidi kot anomalijo.

Predvideno je prehodno obdobje - bodo pa morali ta sistem zapustiti, če bodo v dveh zaporednih letih njihovi prihodki presegli 120 tisoč evrov.

Koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod so za podjetja razširili z enega na pet let. Pravijo pa tudi, da so prisluhnili kmetom, kmetijske subvencije za obdelavo območij bi namreč izključili iz obdavčitve.

Dodali so obliž za ministrico Tanjo Fajon, obdavčitve za diplomate v prihodnje ne bodo zaostrovali kot je bilo predvideno.

Zvišali bi davek sladkim in energijskim pijačam, medtem ko višjih trošarin na alkohol vlada še ni potrdila, obravnavala naj bi jih na prihodnji seji.