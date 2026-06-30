Nespremenjene trošarine, višje marže, dražji bencin

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,641 evra za liter, dizel okoli 1,708 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,296 evra.

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala, od sredine meseca pa so veljavi višje dovoljene marže ter za trgovce ugodnejše rešitve pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu.

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo sicer po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.