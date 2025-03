Nestle opušča proizvodnjo v dveh tovarnah v Nemčiji

Obrat v kraju Neuss pri Düsseldorfu v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija naj bi zaprli sredi leta 2026, tovarno v kraju Conow v zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko pa prodali, so pred dnevi v Frankfurtu sporočili iz družbe.

Kot so pojasnili, so vse večja cenovna občutljivost potrošnikov in naraščajoči stroški v zadnjih letih pripeljali do presežnih zmogljivosti. O možnih rešitvah se bodo pogovorili skupaj s svetom delavcev, med njimi so omenili tudi možnost nadaljnjega usposabljanja delavcev in delne upokojitve.

V tovarni v Neussu, ki zaposluje približno 145 ljudi, Nestle med drugim proizvaja jedilno olje, majonezo in gorčico znamke Thomy v steklenicah, plastenkah ter tubah. Za polnjenje olja iščejo zunanjega izvajalca, proizvodnjo steklenic in plastenk pa naj bi preselili v druge evropske države.

Proizvodnjo tub za gorčico in majonezo nameravajo preseliti na lokacijo v bližini nemškega Münstra. S tem bodo tam ustvarili 30 delovnih mest, ki jih bodo ponudili zaposlenim iz obrata v Neussu.