Neuradno: Adria naj bi v dveh dneh ostala brez vseh letal

Adria naj bi edini torkov let iz Frankfurta do Ljubljane opravila z novonajetim letalom jumbolino pri družbi WDL, poročajo Finance. Adria Airways je namreč pred časom vsa svoja letala prodala liziniškim hišam in jih zdaj najema. Prejšnji teden je zaradi odpovedi pogodbe najprej ostala brez dveh letal bombardier CRJ 900 lizinške družbe Trident Aviation Leasing Service, ki spada v skupino Falko.

Nato je s končanjem sodelovanja grozila tudi ameriška družba Aero Century. Tej je, kot so navedli na svoji spletni strani, Adria v petek že vrnila eno od letal. "Po mesecih sodelovanja z Adrio Airways, ki je skušala izboljšati svoj finančni položaj, smo obvestili Adrio, da s takojšnjim delovanjem prekinjamo pogodbo za najem dveh letal CRJ 900, ker družba ni plačala svojih dolgov," so v ponedeljek zapisali v družbi Century.