Neuradno: slaba banka vladi predlaga, naj Adrio rešuje z državnimi milijoni

Prvič, Adria mora takoj, torej jutri, izplačati še zadnjo četrtino avgustovskih plač zaposlenim in hkrati poravnati članarino v zduženju IATA. In drugič, če Adria to vendarle izpelje, gre okvirno za milijon evrov, naj o pomoči v višini med 15 in 20 milijonov evrov razmisli še vlada. Pri čemer je seveda treba upoštevati, da nihče od njih zares ne ve, kakšno je dejansko finančno stanje Adrie, govori pa se celo o 100-milijonski luknji.

Čeprav o konkretnih idejah minister Zdravko Počivalšek včeraj še ni želel govoriti, je danes postalo jasno, katera možnost se jim očitno zdi najboljša. To je, da Adrio na tak ali drugačen način prevzame slaba banka, saj naj bi bila specialist za prestrukturiranje družb v težavah. Ta je danes po hitrem postopku za vlado spisala predlog v dveh točkah.

Petek bo ključen dan za reševanje Adrie. Po naših podatkih je slaba banka vladi predlagala, naj v Adrio vloži med 15 in 20 milijoni evrov.

"V tem trenutku ne bom komentiral teh številk, razpolagamo z veliko različnih variant, okol negativnega kapitala, dosedanje izgube ..." je dejal Počivalšek.

Nič bolj jasna ni slika po urah sestankovanja DUTB in zelo številčne ekipe Adrie, saj jim po naših podatkih niso prinesli prav nobenih novih številk, torej ne za nazaj, ne projekcij za naprej.

"Metati nek denar ob tem, kam bo ta denar šel in ali bo kaj iz tega, je pa nekoliko tvegano," pa je danes dogajanje okoli Adrie komentiral premier Marjan Šarec.

Več kot samo tvegano, opozarjajo poznavalci, sploh zaradi številnih finančnih mahinacij Nemcev, ki vse bolj zanimajo tudi policijo. Zato so prepričani, da bi bilo, če že, bistveno bolje razmišljati o novi Adrii kot reševati obstoječo. Sploh, ker so to pred časom že naredili recimo Švičarji, leta 2015 pa tudi Estonci. Še več, za novoustanovljeno Nordico je prvo leto največ letov opravila prav Adria, ki morda prav zato nekaj zaupanja partnerjev še ima.

"Naši dobavitelji in lizorji so pripravljeni sodelovati z Adrio, tudi z določenimi prestrukturiranji dolgov, a brez 4K," je povedal Primož Jovanović, pilot in predsednik Sindikata pilotov Slovenije.

Torej odpis dela dolgov in znižanje obrokov so po naših informacijah v konferenčnem klicu danes zagotovili tudi ministru Počivalšku, ki zato medtem išče celo junaka za vodenje Adrie. Omenja se predvsem nekdanji direktor Adrie Klemen Boštjančič, poznavalci pa ob tem dodajajo: na žalost verjetno ni več česa reševati, ali to res drži, pa bo jasno že jutri.