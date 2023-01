'Neustrezno proračunsko načrtovanje ustvarja precejšnji prostor za neupravičeno porabo'

V poročilu so zapisali, da so odhodki za covidne ukrepe lani znašali 864 milijonov evrov, skupaj od začetka epidemije pa 5656 milijonov evrov. Pomemben del lanskih odhodkov predstavljajo stroški dela v zdravstvu (144 milijonov evrov), ki v veliki meri niso neposredno povezani z epidemijo in bodo državni proračun bremenili tudi v prihodnje.

Dodali so, da je bil državni proračun v letu 2022 brez upoštevanja neposrednega učinka covidnih odhodkov in ukrepov za blažitev draginje praktično izravnan (-60 milijonov evrov). S sprejetim proračunom za leto 2023 pa je predvideno občutno poslabšanje. T. i. očiščeni primanjkljaj naj bi znašal okoli -1,5 milijarde evrov, kar bi bilo podobno kot leta 2020, čeprav naj bi bili prihodki v enakem obdobju višji za okoli 4,4 milijarde evrov.

'Letošnja rast odhodkov državnega proračuna najvišja doslej'

Iz dejanske realizacije v 2022 in sprejetega proračuna za 2023 izhaja, da naj bi bila rast odhodkov državnega proračuna brez upoštevanja neposrednega učinka covidnih odhodkov in ukrepov za blažitev draginje investicij letos 18,5-odstotna. To bi bilo približno dvakrat več kot v povprečju predhodnih dveh let in najvišja rast doslej, še poroča svet.

Ob tem predvidena sredstva za socialne transferje in vmesno porabo, ki so bila skladno z oceno Fiskalnega sveta v času sprejemanja v rebalansu za 2022 dejansko podcenjena, po oceni Fiskalnega sveta ne zadostujejo za pokrivanje letošnjih obveznosti. "Glede na to, da naj bi imel v predlaganem spremenjenem okviru ekonomskega upravljanja EU osrednjo vlogo srednjeročni javnofinančni okvir, bo treba v prihodnje bistveno več naporov vložiti v izboljšanje verodostojnosti proračunskega načrtovanja," so sklenili.