Nevarnost vžiga: BMW odpoklical pol milijona avtomobilov po vsem svetu

Kot so po navedbah AFP pojasnili v družbi, bodo lastnike prizadetih avtomobilov obvestili pisno in jih pozvali k zamenjavi zaganjalnika. "Do takrat jim priporočamo, da po zagonu motorja - zlasti po daljinskem zagonu - vozila ne pustijo brez nadzora, dokler motor deluje," so navedli.

Poudarili so, da so problematični le nekateri zaganjalniki v omenjenih modelih. Tudi pri teh je vžig skrajna možnost, saj se težava lahko pokaže v precej milejši obliki. "Do požara pride le v najslabšem primeru," so pojasnili.

Zaganjalnik sproži delovanje motorja z notranjim zgorevanjem. V tem primeru se lahko zaradi kratkega stika v elektromagnetu, ki ga vsebuje, začne pregrevati, kar lahko povzroči požar.

Nemška avtomobilistična revija kfz-betrieb navaja, da bi lahko pri BMW odpoklicali do 575.000 avtomobilov. Točnega obdobja proizvodnje vozil ni mogoče določiti, saj se transport delov med tovarno za proizvodnjo zaganjalnikov in tovarnami za proizvodnjo vozil razlikuje. Potencialno ogrožena vozila so identificirali na podlagi številk šasije.