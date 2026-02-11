Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Nevarnost vžiga: BMW odpoklical pol milijona avtomobilov po vsem svetu

München, 11. 02. 2026 20.16 pred 55 minutami 1 min branja 39

Avtor:
STA N.L.
BMW

Nemški avtomobilski velikan BMW je zaradi nevarnosti požara, ki bi ga lahko povzročil zaganjalnik motorja, po vsem svetu odpoklical več kot pol milijona vozil. Ukrep se nanaša na 16 modelov, izdelanih med julijem 2020 in julijem 2022. Lastniki teh vozil bodo prejeli pisno obvestilo.

Kot so po navedbah AFP pojasnili v družbi, bodo lastnike prizadetih avtomobilov obvestili pisno in jih pozvali k zamenjavi zaganjalnika. "Do takrat jim priporočamo, da po zagonu motorja - zlasti po daljinskem zagonu - vozila ne pustijo brez nadzora, dokler motor deluje," so navedli.

Poudarili so, da so problematični le nekateri zaganjalniki v omenjenih modelih. Tudi pri teh je vžig skrajna možnost, saj se težava lahko pokaže v precej milejši obliki. "Do požara pride le v najslabšem primeru," so pojasnili.

Zaganjalnik sproži delovanje motorja z notranjim zgorevanjem. V tem primeru se lahko zaradi kratkega stika v elektromagnetu, ki ga vsebuje, začne pregrevati, kar lahko povzroči požar.

Nemška avtomobilistična revija kfz-betrieb navaja, da bi lahko pri BMW odpoklicali do 575.000 avtomobilov. Točnega obdobja proizvodnje vozil ni mogoče določiti, saj se transport delov med tovarno za proizvodnjo zaganjalnikov in tovarnami za proizvodnjo vozil razlikuje. Potencialno ogrožena vozila so identificirali na podlagi številk šasije.

Odpoklic med drugim zajema različice BMW serije 2 Coupé, Sedan serije 3, 4, 5, 7, serije 6 Gran Turismo in X4, X5, X6 in Z4.

Zaradi težave na zaganjalniku je BMW več sto tisoč avtomobilov odpoklical že septembra lani. Takrat je šlo za modele, izdelane med septembrom 2015 in septembrom 2021.

BMW odpoklic požar avtomobil varnost

Zvišanje plač napoveduje 65 odstotkov delodajalcev v Sloveniji

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
11. 02. 2026 21.48
Škoda MB 1100 je bila boljša od Warburga. Zahodno Nemški Wardburg oziroma BMW je bil res boljši, vendar danes je Evropa drugačna, standardi so drugi in v igri so nova pravila. Korejci, Japonci, po vsej verjetnosti tudi Kitajci bodo paradni konj avtomobilske industrije.
Odgovori
0 0
Pamir
11. 02. 2026 21.43
Predsednik balkanske Avstrije tudi vozi BMW, balkanske Avstralije tudi BMW...cel svet Balkan.Edino Balkanec Janšaj kitajski komunistični Geely Volvo.
Odgovori
-1
0 1
BUONcaffee
11. 02. 2026 21.43
Karte so se že zdavnaj premešale. BMW ni več to kar je bil v prejšnjemu stoletju. Razen navite cene kar je ostala ista.
Odgovori
+2
3 1
tron3
11. 02. 2026 21.42
Bavarska jajca in to zelo preplačana, za okoli 115 % od tovarniške cene v Sloveniji!!!
Odgovori
+3
4 1
myomy
11. 02. 2026 21.41
Kaj sem že večkrat napisal? Nemci naj okopavajo krompir, Kitajci pa naj delajo avtomobile, robote, vesoljske ladje, satelite ... Vsak naj počne tisto, kar najbolj zna. Simpl.
Odgovori
-1
1 2
BUONcaffee
11. 02. 2026 21.41
Dacia je poceni, čeprav draga za vzdrževanje. BMW je drag in drag za vzdrževanje. Najboljša je Škoda.
Odgovori
+1
1 0
boslo
11. 02. 2026 21.43
Ti resno primerjaš romunsko sr...je s švabom?
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
11. 02. 2026 21.49
boslo@ poznam nekaj nesrečnih lastnikov BMWjev.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
11. 02. 2026 21.38
Zahodno Nemški Wardburg ali BMW , simbol ponosa Zahodne Nemčije, v vzhodni Nemčiji imenovan Wardburg, danes le BMW skupne Nemčije ni kos času ko politika zahteva standarde. Kvalitete žal ni.
Odgovori
+3
3 0
2mt8
11. 02. 2026 21.32
Balkanci bodo vedno zagovarjali Rusijo in nemški avto, kaj moremo...
Odgovori
+4
4 0
Artechh
11. 02. 2026 21.34
Medtem ko je Nemcija cist proti Rusiji :P #logika
Odgovori
+0
1 1
Slovenec007
11. 02. 2026 21.31
Mam Clio III, zimske gume celo leto 3 leta (250€ 4 ume + menjava), 150€ zavarovaje (obvezno+voznik), cestnina + tehnični cca 120€...na dve leti servis olje filtri cca 150€...prpelje me na šiht, morje, smučanje, po gobe, v trgovino ni da ni...precenjeni nemci s kitajskimi deli, NEBI HVALA.
Odgovori
+5
6 1
boslo
11. 02. 2026 21.26
V oglasih še nisem videl, da ima ne nemški avto čez 400.000 km...
Odgovori
-1
4 5
2mt8
11. 02. 2026 21.27
Saj tudi BMW nima. Pogonska ketna k od pony bicikla, avto pa 200+ konjev...
Odgovori
+1
4 3
boslo
11. 02. 2026 21.29
Nimam BMW, da ne bo pomote ampak švaba je švaba, pa če se na glavo postavite
Odgovori
-3
2 5
2mt8
11. 02. 2026 21.31
Švaba ni več tisto, kar je bil. Tudi ceno drži samo še na Balkanu in nikjer drugje.
Odgovori
+6
7 1
JoeB
11. 02. 2026 21.31
potem pa res se nisi ne videl se manj pa vozil ta'prav avto. Je treba oke malo bolj odpret.
Odgovori
+2
3 1
Prototip
11. 02. 2026 21.34
boslo,,,,,da bi dal 10 jurjev več samo za značko,kvari se pa isto kot ostali krš,moraš bit pa kar trmast,,,,
Odgovori
+3
3 0
boslo
11. 02. 2026 21.35
Trmast? Da
Odgovori
+2
2 0
2mt8
11. 02. 2026 21.19
BMW je popularen pri dobro situiranih slovenskih levičarjih in na Balkanu. Povsod drugje ni več "in".
Odgovori
-2
3 5
Pamir
11. 02. 2026 21.27
Najbolj IN je v Trumpovi Ameriki, BMW najbolje prodajan EU avto v Ameriki.Hrko svečko spet jezik hitrejši od pameti.
Odgovori
+1
2 1
Lbllllllllllllllllllllll
11. 02. 2026 21.15
ze stara novica pol leta
Odgovori
+3
3 0
DasaizDalasa
11. 02. 2026 21.13
Ugodno prodam bemvejca na štiri rohneče auspuhe zadaj, občasno lahko tudi kaj zagori da ni dolgcajt. Vse je v ceni, brez doplačila za posebna doživetja.
Odgovori
+4
5 1
vvvilice
11. 02. 2026 21.12
Morda je pa vzrok šparanje pri materialih in stiskanje dobaviteljev ob istočasnem dvigovanju prodajnih cen? Nekaj vem o tem.
Odgovori
+9
9 0
rokololo
11. 02. 2026 21.12
BMW kvaliteta. Dacia je boljša!
Odgovori
+5
6 1
2mt8
11. 02. 2026 21.18
Sam res 🤣
Odgovori
+3
3 0
boslo
11. 02. 2026 21.24
Ne bluzi, romunska šajterga je mogoče boljša le od moskviča
Odgovori
-1
2 3
Bolfenk2
11. 02. 2026 21.10
A še kdo pri tej ponudbi odličnih in cenovno sprejemljivih kitajskih, japonskih in korejskih avtomobilov kupuje te nemške avte?
Odgovori
+9
11 2
Pamir
11. 02. 2026 21.22
Predsedniško vozilo Slovenije je BMW tudi mnogih drugih držav na svetu.Stevanović sploh nima bmw ja.Fijfo spet imaš nacionalistične izpade.
Odgovori
+0
4 4
boslo
11. 02. 2026 21.25
Na cesti malo poglej okrog sebe
Odgovori
0 0
2mt8
11. 02. 2026 21.25
Srbi trdijo, da je ruska Lada boljša kot ameriški Ford, vozijo pa se BMW-jih 🤣
Odgovori
+2
3 1
fljfo
11. 02. 2026 21.32
Pamir ne jezi se...Pač pri vas je BMW pač kar popularen....
Odgovori
+2
3 1
peglezn
11. 02. 2026 21.33
heteroseksualci
Odgovori
+1
1 0
Cesar007
11. 02. 2026 21.09
Das auto!
Odgovori
+7
7 0
zlorabnik
11. 02. 2026 21.01
Dacia je zakon :)
Odgovori
+5
7 2
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
11. 02. 2026 20.58
hahahahahaahhaa
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
moskisvet
Portal
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
dominvrt
Portal
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
okusno
Portal
Valentinove sladice za vsako astrološko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534