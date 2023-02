'Nezaslišanih' 180 milijard dobička: naftna podjetja se kopajo v denarju

Naftne multinacionalke od BP do Shell so leta 2022 zabeležile dobrih 180 milijard evrov dobička – to je približno toliko, kot je BDP Madžarske. Okoli 124 milijard od tega velja za presežne dobičke, a korporacije vseeno ne spustijo cen goriva. Pozivov k temu, da je treba njihov pohlep korenito omejiti, zato ne manjka. Pa družbe? Trdijo, da denar potrebujejo za naložbe in skušajo zmanjšati pomen dejstva, da veliko teh sredstev porabijo za nagrade in zadovoljne lastnike.

icon-expand Na krilih novih dobičkov naftne družbe spet vse bolj širijo proizvodnjo in svojim lastnikom izplačujejo visoke dividende. FOTO: Shutterstock

Vozniki in podjetja so lani klecali pod visokimi cenami goriva. Medtem je naftnim družbam vse teklo kot po maslu: samo pet največjih zahodnih multinacionalk – Exxon, Shell, Chevron, Total in BP – je po zadnjih bilancah zaslužilo rekordnih 180 milijard evrov. To spet odpira vprašanje neupravičenih presežnih dobičkov. Britanska organizacija Global Witness je določila povprečje dobička od leta 2018 do leta 2021 in nato dodala 20-odstotni dodatek kot blažilnik. Rezultat: pet multinacionalk je skupaj ustvarilo neverjetnih 124 milijard evrov presežnega dobička, poroča krone.at. Ameriški velikan ExxonMobil je na primer nenadoma zaslužil okoli 51 milijard evrov namesto povprečnih slabih deset.

Naftni industriji je koristilo več dejavnikov. Svetovno gospodarstvo je po koronskem obdobju dvignilo povpraševanje po nafti in plinu na nepričakovano visoko raven. Ob tem pa je zaradi vojne v Ukrajini predvsem v Evropi prišlo do izpada ruskih dobav. Hkrati so naftni giganti najbrž želeli še nekoliko nadoknaditi pretekle izgube. Padec povpraševanja in cen leta 2020 je pomenil, da so podjetja malo vlagala v proizvodnjo in celo zapirala dražje obrate. Takrat je naftna industrija pridelala celo milijardne izgube. A na krilih novih dobičkov naftne družbe spet vse bolj širijo proizvodnjo in svojim lastnikom izplačujejo visoke dividende. O kakšni delitvi bremena energetske krize s potrošniki ni niti govora. Poznavalci pa se strinjajo – to se ne bo spremenilo.

Kritike pa pri vsem skupaj moti pasivnost držav, da se postavijo po robu vsem, ki so si v zadnjem obdobju polnili žepe na račun dragih energentov, medtem ko je marsikatero gospodinjstvo in podjetje komaj plačalo račune. Bilo je nekaj osamljenih pozivov k višjim davkom, a večjega razburjenja ni. Tako tudi ni pritiska javnosti na evropske odločevalce. Kot opozarjajo pri krone.at, Američani denimo plačujejo bistveno manj za gorivo kot mi v Evropi. Gospodarstvo pa je globalno in dragi energenti delajo evropsko ter slovensko gospodarstvo manj konkurenčno. Brez ukrepov bo tako konkurenca izkrivljena v škodo evropskih podjetij.

Ob dobičke naftnih gigantov se je pred dnevi obregnil tudi ameriški predsednik Joe Biden. "Morda ste opazili, da so naftna podjetja pravkar poročala o rekordnih dobičkih. Lani so sredi svetovne energetske krize zaslužili 180 milijard evrov. To je nezaslišano." Biden je dejal, da so ameriške naftne družbe vložile premalo tega dobička, da bi povečale domačo proizvodnjo in tako ohranile cene energije. "Namesto tega so te rekordne dobičke uporabili za odkup lastnih delnic, s čimer so nagradili svoje izvršne direktorje in delničarje." Biden je predlagal štirikratno zvišanje davka na odkupe delnic podjetij, da bi spodbudil dolgoročne naložbe, pri čemer je vztrajal, da bodo veliki še vedno ustvarili precejšen dobiček. Agnès Callamard, generalna sekretarka Amnesty International, pa je ogromne dobičke naftnih družb opisala kot očitno neupravičene in katastrofalne, poroča CNBC. "Milijarde, ki jih ustvarijo te naftne korporacije, morajo biti ustrezno obdavčene, da se lahko vlade učinkovito spopadejo z naraščajočimi življenjskimi stroški za najbolj ranljivo prebivalstvo in bolje zaščitijo človekove pravice," je dejala.

icon-expand Energetski velikan BP FOTO: Shutterstock

In kaj imajo v svoj zagovor povedati naftna podjetja? Naraščajoče dobičke skušajo braniti tako, da se sklicujejo na pomen energetske varnosti pri prehodu na obnovljive vire energije in trdijo, da bi višji davki lahko odvrnili naložbe. "Davki so stvar, o kateri odločajo vlade. Seveda se vključujemo in zagotavljamo perspektive in ključna perspektiva, ki jo poskušamo zagotoviti, je kontekst okoli dejstva, da podjetja, kot so naša, ki morajo vložiti več milijard za podporo energetskemu prehodu, potrebujejo varno in stabilno naložbeno ozračje," pravi izvršni direktor Shella Wael Sawan. Pri čemer je pozabil povedati, da velik del zaslužka ne bo šel za naložbe, ampak v žepe delničarjev, ki zagotovo ne bi obubožali tudi z veliko nižjimi prihodki. "Na primer, davki na nepričakovane dobičke ali omejitve cen preprosto spodkopavajo zaupanje v stabilnost naložbe, zato me skrbijo nekatere poteze," je še nadaljeval. Tudi izvršni direktor Saudi Aramca, največjega energetskega podjetja na svetu, je opozoril na nevarnost pritiska na naftna podjetja z višjimi davki. Nekoliko drugačnega mnenja je nekdanji generalni direktor BP John Browne, ki je dejal, da je prav, da vlade obdavčijo nepričakovane dobičke – pod pogojem, da so davki pravilno oblikovani.