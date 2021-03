Ni več ovir za prenos Mercatorja pod srbskega lastnika

"S to odločitvijo je odpravljena še ena formalna ovira za prenos Mercatorja v Fortenova grupo, kar pričakujemo, da se bo zgodilo konec marca 2021. Prenos delnic iz Agrokorja na Fortenova grupo nam bo omogočil konsolidacijo in nadaljnji razvoj naše regionalne maloprodajne mreže," je povedal glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško .

Kot so v sporočilu zapisali v Fortenovi, so z odločitvijo srbskega varuha konkurence v celoti izpolnili regulativne predpogoje za pridobitev soglasja za namero koncentracije Mercatorja od pristojnih nacionalnih regulativnih organov za varstvo konkurence na vseh ozemljih, kjer je to bilo potrebno - v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Severni Makedoniji. Hkrati je z odobritvijo koncentracije s strani Evropske komisije ta predpogoj izpolnjen tudi na celotnem ozemlju EU.

Kot so v četrtek sporočili iz Fortenove, je med predlogi sklepov soglasje Fortenovi za razširitev obstoječega finančnega dogovora med ameriškim skladom HPS in rusko banko VTB v znesku največ do 390 milijonov evrov, ki bi jih Fortenova posodila Mercatorju za refinanciranje njegovega dolga. S tem ko bi lahko Mercator pri bankah poravnal večino svojih dolgov, soglasje bank upnic za prenos ne bi bilo več potrebno.

Hkrati bodo delničarji odločali o zamenjavi delnic, ki jih ima ruska banka Sberbank v Mercatorju, za delež v Fortenovi. Če bodo to zamenjavo podprli, bo 18,53 odstotka delnic Mercatorja v lasti Sberbank prenesenih na Fortenovo, v zameno pa bo ruska banka povečala lastništvo v Fortenovi na 44 odstotkov.

"S sprejetjem in izvajanjem teh sklepov ter po pridobitvi soglasja regulatorja za koncentracijo Mercatorja in Fortenova grupe na srbskem trgu bi bili doseženi vsi preostali ključni predpogoji za skorajšnji prenos delnic Poslovnega sistema Mercator na Fortenova grupo,"so zapisali v družbi.