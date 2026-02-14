Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Nič ne reče 'ljubim te' bolj kot vsaj 87 - pesticidov

Antwerpen, 14. 02. 2026 17.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Ljubezen

Ob valentinovem okoljevarstveniki opozarjajo, da šopek rdečih vrtnic morda ni tako romantičen, kot se zdi. Laboratorijska testiranja na Nizozemskem, evropskem vozlišču za uvoz cvetja, so pokazala, da so prav vrtnice med najbolj onesnaženimi s pesticidi – tudi s snovmi, ki so v EU prepovedane.

Nevladna organizacija Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL) je naključno testirala 17 šopkov – med njimi pet šopkov vrtnic – in v nobenem ni našla primerka brez ostankov pesticidov. Najbolj obremenjen je bil šopek rdečih vrtnic, kupljen v nizozemskem vrtnem centru, v katerem so odkrili sledi 26 različnih pesticidov, od tega je bila polovica v EU prepovedana, poroča Guardian. 

Skupno so v analiziranih šopkih zaznali 87 različnih pesticidov oziroma njihovih presnovkov. Med njimi so bile tudi snovi, ki veljajo za nevrotoksine, motilce hormonskega sistema, potencialne rakotvorne snovi ter kemikalije, ki vplivajo na reproduktivno zdravje. Po navedbah Pan-NL skoraj tretjina zaznanih aktivnih snovi v EU ni več dovoljena za uporabo v kmetijstvu, več kot tri četrtine pa predstavljajo pomembno tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

Valentinovo je za cvetličarsko industrijo najintenzivnejši del leta. Po ocenah analitikov je samo za evropski trg 14. februarja potrebnih približno 200 milijonov vrtnic. Več kot polovica vrtnic, ki se prodajo v Združenem kraljestvu, pride prek Nizozemske, a ta je pogosto le zadnja postaja na dolgi poti iz držav, kot so Kolumbija, Kenija ali Etiopija. Tam ugodnejše podnebje omogoča celoletno pridelavo, hkrati pa so regulativni standardi glede pesticidov praviloma manj strogi kot v EU.

Na velikih plantažah, zlasti v kenijski regiji okoli jezera Naivasha, kjer pridelajo večino afriških vrtnic za evropski trg, cvetje gojijo v zaprtih rastlinjakih in polietilenskih tunelih. Pridelava je intenzivna, škropljenje pa pogosto poteka v več fazah, tudi tik pred odpremo pošiljk, da bi preprečili zavrnitev na meji zaradi škodljivcev.

Razprava o ostankih pesticidov se vse bolj dotika tudi zdravja delavcev v cvetličarski industriji, ki so kemikalijam izpostavljeni vsakodnevno. Okoljevarstveniki zato priporočajo nakup sezonskega in ekološko pridelanega cvetja ali okrasnih rastlin iz preverjenih virov.

Del industrije se na to že odziva z razvojem trajnostnih certificiranj in lokalne pridelave, vendar je tržni delež takšnega cvetja še vedno razmeroma majhen. Dokler bo povpraševanje po cenovno dostopnih, vizualno popolnih vrtnicah ogromno, bo pritisk na pridelovalce ostal velik.

valentinovo vrtnice

Idealno presečišče: kriteriji, kako izbrati prihodnost

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Ljubezen po irsko
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534