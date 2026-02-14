Nič ne reče 'ljubim te' bolj kot vsaj 87 - pesticidov

Nevladna organizacija Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL) je naključno testirala 17 šopkov – med njimi pet šopkov vrtnic – in v nobenem ni našla primerka brez ostankov pesticidov. Najbolj obremenjen je bil šopek rdečih vrtnic, kupljen v nizozemskem vrtnem centru, v katerem so odkrili sledi 26 različnih pesticidov, od tega je bila polovica v EU prepovedana, poroča Guardian.

Skupno so v analiziranih šopkih zaznali 87 različnih pesticidov oziroma njihovih presnovkov. Med njimi so bile tudi snovi, ki veljajo za nevrotoksine, motilce hormonskega sistema, potencialne rakotvorne snovi ter kemikalije, ki vplivajo na reproduktivno zdravje. Po navedbah Pan-NL skoraj tretjina zaznanih aktivnih snovi v EU ni več dovoljena za uporabo v kmetijstvu, več kot tri četrtine pa predstavljajo pomembno tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

Valentinovo je za cvetličarsko industrijo najintenzivnejši del leta. Po ocenah analitikov je samo za evropski trg 14. februarja potrebnih približno 200 milijonov vrtnic. Več kot polovica vrtnic, ki se prodajo v Združenem kraljestvu, pride prek Nizozemske, a ta je pogosto le zadnja postaja na dolgi poti iz držav, kot so Kolumbija, Kenija ali Etiopija. Tam ugodnejše podnebje omogoča celoletno pridelavo, hkrati pa so regulativni standardi glede pesticidov praviloma manj strogi kot v EU.

Na velikih plantažah, zlasti v kenijski regiji okoli jezera Naivasha, kjer pridelajo večino afriških vrtnic za evropski trg, cvetje gojijo v zaprtih rastlinjakih in polietilenskih tunelih. Pridelava je intenzivna, škropljenje pa pogosto poteka v več fazah, tudi tik pred odpremo pošiljk, da bi preprečili zavrnitev na meji zaradi škodljivcev.

Razprava o ostankih pesticidov se vse bolj dotika tudi zdravja delavcev v cvetličarski industriji, ki so kemikalijam izpostavljeni vsakodnevno. Okoljevarstveniki zato priporočajo nakup sezonskega in ekološko pridelanega cvetja ali okrasnih rastlin iz preverjenih virov.

Del industrije se na to že odziva z razvojem trajnostnih certificiranj in lokalne pridelave, vendar je tržni delež takšnega cvetja še vedno razmeroma majhen. Dokler bo povpraševanje po cenovno dostopnih, vizualno popolnih vrtnicah ogromno, bo pritisk na pridelovalce ostal velik.