Nič več mandljev? Nasadi se sušijo, vode za namakanje ni

Pridelovalci mandljev, ki večino svojega pridelka izvozijo, tudi k nam v Evropo, so obupani. " Na našem posestvu imamo približno 240 hektarjev mandljevcev in trenutno je namakanje omejeno, to pa pomeni, da drevesa ne dobijo toliko vode, kot jo potrebujejo, " je povedal lastnik nasadov Joe Del Bosque .

Zaradi klimatskih sprememb je ameriški zahod suh, kot ni bil že vsaj 30 let, strokovnjaki pa pravijo, da je to šele začetek ekstremnih vremenskih razmer.

"Tukaj lahko vidite nasad, ki se suši, ker niso imeli denarja, da bi kupili vodo. Take prizore lahko vidimo po vsej dolini, to pa pomeni, da bo mandljev vse manj," je razmere opisal Jim Jasper, ki se prav tako preživlja z gojenjem mandljev.

Količino vode, ki jo lahko porabijo za zalivanje, jim omejuje tudi lokalna oblast. Ni jih malo, ki menijo, da bi morali na območju enostavno opustiti pridelavo mandljev, saj gre za zelo žejne rastline, ki jih je treba zalivati celo leto. "Količina vode, ki se v Kaliforniji porablja za mandlje in druge poljščine, astronomsko narašča," poudarja tudi Tom Stokely, član odbora neprofitne organizacije California Water Impact Network, ki si prizadeva za pravično in okolju prijazno porazdelitev vode v Kaliforniji. "Varčevanje z vodo v mestih, da bi lahko pridelovali mandlje, ni pošteno, saj to ne koristi vsem prebivalcem, ampak samo nekaj kmetom in njihovim delavcem. Z vodo v Kaliforniji so težave, mislim, da bomo morali pri teh klimatskih spremembah, sušah in vročinskih valovih nekaj hitro spremeniti, sicer se bo naša zvezna država sesula," dodaja.

Rešitev pa za začetek vidijo v omejevanju kmetijstva, čeprav bi to pomenilo precejšen udarec za ponudbo na trgu.