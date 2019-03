Nikolić novi generalni direktor HSE

Nova člana poslovodstva HSE sta bila, kot so pojasnili, imenovana na podlagi postopka, ki je potekal prek kadrovske agencije. Kadrovska komisija nadzornega sveta HSE je opravila razgovore z vsemi predlaganimi kandidati in nadzornemu svetu predlagala ožji izbor šestih kandidatov - tri za generalnega in tri za poslovnega direktorja družbe. Vseh šest kandidatov se je z vizijo nadaljnjega razvoja družbe predstavilo tudi na današnji seji nadzornega sveta.

Novi generalni direktor Stojan Nikolić bo funkcijo prevzel 1. aprila, poslovni direktor Viktor Vračar pa 1. maja, so po seji sporočili iz HSE. Dosedanji generalni direktor HSE Matjaž Marovt je odstopno izjavo zaradi osebnih razlogov podal konec januarja.

Nadzorniki HSE po besedah predsednika nadzornega sveta pričakujejo, da bosta Nikolić in Vračar upravičila zaupanje.

"Ocenili smo, da imata izbrana kandidata najprimernejše kompetence za vodenje poslovnih področjih HSE, ki si jih bosta med seboj razdelila. Nikolić in Vračar sta strokovnjaka z večletnimi izkušnjami v gospodarstvu, tako v Sloveniji kot mednarodno in tudi v energetiki," je po seji povedal novi predsednik nadzornega sveta HSE Boštjan Markoli. Člani nadzornega sveta so ga izvolili za predsednika na današnji seji, potem ko je sredi marca podal odstopno izjavo prejšnji predsednik Milan Perović.

