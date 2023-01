Nižje cene daljinskega ogrevanja še za vrtce, šole in zdravstvene domove

Kot je na novinarski konferenci po današnji seji vlade povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, je cena za ta plin določena pri največ 79 evrov na megavatno uro (MWh). Toliko po uredbi o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema znaša tudi najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena plina za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce ter za plin, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, je za distributerje toplote po tej uredbi medtem postavljena pri 73 evrih na MWh.

Na vprašanje o tem, da določeni odjemalci niso deležni reguliranih cen, je minister odgovoril, da so odjemalci v krizo vstopili z zelo različnimi izhodišči – nekateri so svoj vhodni energent nabavljali za več let vnaprej, nekateri pa sproti. Po njegovih besedah je vlada vse lansko drugo polletje naslavljala energetsko draginjo in skušala zajeti čim več odjemalcev.

Za gospodinjske, ranljive in zaščitene odjemalce je vlada zamejila ceno, določenim poslovnim odjemalcem pa omogočila pomoč. "Tisti, ki nimajo regulirane drobnoprodajne cene in niso zajeti v te uredbe, imajo možnost, da pomoč dobijo po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize," je strnil.

Da bo vlada pripravila tudi ukrepe za znižanje cen plina za daljinsko ogrevanje za socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, je minister napovedal že na včerajšnji novinarski konferenci, kjer je predstavljal uredbi o omejitvi cen daljinskega ogrevanja ter subvencioniranju nakupa lesenih peletov za ogrevanje za gospodinjstva.