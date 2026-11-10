Nižje cene na bencinske črpalke privabile več tujcev

Ob zahodni meji Italijani, ob severni Avstrijci – vsi že vedo, da je v Sloveniji cena goriva zunaj avtocestnega omrežja precej padla. "Imamo srečo, da živimo tukaj blizu, zato pridemo v Slovenijo," je povedal eden od voznikov, ki smo ga ustavili na bencinski črpalki. In drugi: "Cene goriva v Avstriji so zelo visoke, zato sem rezervoar napolnil tukaj."
Še eden pa je povedal, koliko prihranijo s točenjem v Sloveniji: "Odvisno je od vozila. Jaz mislim, da privarčujem 25 oziroma 30 evrov."
Razlike v cenah goriva postajajo vse večje. Po zadnji spremembi je bencin pri naših zahodnih sosedih dražji za kar 50 centov, dizel za 40. Nekoliko manjša je razlika v primerjavi z Avstrijo, kjer je bencin dražji 25, dizel pa slabih 30 centov.
Naša vlada bi lahko šla s ceno še nižje, če bi znižala trošarine pod najnižjo dovoljeno mejo, za kar je dobila zeleno luč iz Bruslja. A prenizko glede na sosede ne smemo, pravi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: "Tudi zato, da nam sosednje države zalog naftnih derivatov ne pokupijo, ali pa da ne pride do kolapsa sistema, kot pred več kot pol leta."
Navala tujcev trenutno ni, jih pa je precej.
Cena goriva je v Sloveniji bolj ugodna tudi za Italijane, imetnike posebne izkaznice, prek katerih regija Furlanija - Julijska krajina subvencionira ceno goriva obmejnim prebivalcem, da bi rezervoarje polnili doma.
Če se bo čezmejni nakup goriva še okrepil, bo morala Slovenija znova presoditi, koliko prostora ima še za nižanje cen.
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