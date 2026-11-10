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Gospodarstvo

Nižje cene na bencinske črpalke privabile več tujcev

Koper, 10. 11. 2026 19.43 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Jaka Vran
Bencinski servis

Kako se na bencinskih črpalkah pozna, da smo po rekordnih cenah bencina in dizla končno dočakali konkretnejšo pocenitev? In kako dolgo bodo cene ostale takšne? 1,506 evra za liter bencina in 1,848 evra za liter dizla? Nižje cene so na črpalke privabile tudi precej več tujcev. In kdaj bo vlada izkoristila zeleno luč Bruslja za dodatno znižanje trošarin? Bi še nižje cene sprožile pravi bencinski turizem?

Ob zahodni meji Italijani, ob severni Avstrijci – vsi že vedo, da je v Sloveniji cena goriva zunaj avtocestnega omrežja precej padla. "Imamo srečo, da živimo tukaj blizu, zato pridemo v Slovenijo," je povedal eden od voznikov, ki smo ga ustavili na bencinski črpalki. In drugi: "Cene goriva v Avstriji so zelo visoke, zato sem rezervoar napolnil tukaj."

Še eden pa je povedal, koliko prihranijo s točenjem v Sloveniji: "Odvisno je od vozila. Jaz mislim, da privarčujem 25 oziroma 30 evrov."

Razlike v cenah goriva postajajo vse večje. Po zadnji spremembi je bencin pri naših zahodnih sosedih dražji za kar 50 centov, dizel za 40. Nekoliko manjša je razlika v primerjavi z Avstrijo, kjer je bencin dražji 25, dizel pa slabih 30 centov.

Preberi še Občutna pocenitev goriva

Naša vlada bi lahko šla s ceno še nižje, če bi znižala trošarine pod najnižjo dovoljeno mejo, za kar je dobila zeleno luč iz Bruslja. A prenizko glede na sosede ne smemo, pravi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: "Tudi zato, da nam sosednje države zalog naftnih derivatov ne pokupijo, ali pa da ne pride do kolapsa sistema, kot pred več kot pol leta."

Navala tujcev trenutno ni, jih pa je precej.

Cena goriva je v Sloveniji bolj ugodna tudi za Italijane, imetnike posebne izkaznice, prek katerih regija Furlanija - Julijska krajina subvencionira ceno goriva obmejnim prebivalcem, da bi rezervoarje polnili doma.

Če se bo čezmejni nakup goriva še okrepil, bo morala Slovenija znova presoditi, koliko prostora ima še za nižanje cen.

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KOMENTARJI7

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deny-p
10. 11. 2026 20.58
S hrvati smo tukaj nekje, malo nazaj so bili cenejši, austrija je že nekaj časa 10 do 15 centov dražje, italija pa že dolgo 30 do 40 centov dražja....
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0 0
Rothschild1
10. 11. 2026 20.52
Super. S tem ko je drzava s privolitvijo EU znizala trosarino pod dovoljeno mejo, so naftni derivati postali cenejsi tudi za tujce, ki sedaj veselo tankajo pri nas. Super. To je dobra novica za drzavni PRORACUN, saj s tem poberemo vec davka in trosarin. Pa tudi za nas drzavljane je to lepa novica. Skratka, cista zmaga.
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+2
2 0
Anion6anion
10. 11. 2026 20.28
Teolog že ve kako ustreči ljubljenemu vodji. Če ne uspe pa izjavi da je nemočen.
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-1
2 3
raptor2
10. 11. 2026 20.25
Madzarska je uvedla da cene goriva veljajo le za njihove drzavljane, pa dajmo se mi isto.
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+4
4 0
Združene države Evrope
10. 11. 2026 20.22
Janša preveč znižal cene goriva, to je naslov. Levaki pa tišina. Lahko pa se naredi dvojna cena. Ena za desne ena pa za leve. To je prava demokracija.
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+2
2 0
Pajo_36
10. 11. 2026 20.14
"Tudi zato, da nam sosednje države zalog naftnih derivatov ne pokupijo, ali pa da ne pride do kolapsa sistema, kot pred več kot pol leta."- - - ta kolaps sistema ste zrežirali sej veste s kom, od Stevota do Janše, ko na pumpah primanjkuje zaloge se takoj sproži nabava in se dobavlja gorivo. Lažeš Vrtovec, kot pes teče. Tukaj kljub odobritvi EU o manjšanju trošarin ne boste nižali cen, ker davek potrebuje proračun. Med drugim, da lahko častimo gume avtoprevoznikom in cene nafte sofinanciramo. Tako da Vrtovec ne meni lagat, ker točno vem, kako to poteka.
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+2
4 2
Analist
10. 11. 2026 20.13
Spet neki ni vredu. Ce je drago ni vredu, ce je poceni ni vredu. Najbolj da naredimo na prostovoljne prispevke.
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+3
3 0
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