Nižje cene na bencinske črpalke privabile več tujcev

Ob zahodni meji Italijani, ob severni Avstrijci – vsi že vedo, da je v Sloveniji cena goriva zunaj avtocestnega omrežja precej padla. "Imamo srečo, da živimo tukaj blizu, zato pridemo v Slovenijo," je povedal eden od voznikov, ki smo ga ustavili na bencinski črpalki. In drugi: "Cene goriva v Avstriji so zelo visoke, zato sem rezervoar napolnil tukaj."

Še eden pa je povedal, koliko prihranijo s točenjem v Sloveniji: "Odvisno je od vozila. Jaz mislim, da privarčujem 25 oziroma 30 evrov."

Razlike v cenah goriva postajajo vse večje. Po zadnji spremembi je bencin pri naših zahodnih sosedih dražji za kar 50 centov, dizel za 40. Nekoliko manjša je razlika v primerjavi z Avstrijo, kjer je bencin dražji 25, dizel pa slabih 30 centov.