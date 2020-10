Nizozemec premagal Jazbeca v boju za stolček v izvršilnem odboru ECB

V šestčlanskem izvršilnem odboru bo Frank Elderson, nadomestil dosedanjega člana, Yvesa Merschaiz Luksemborga, ki mu mandat poteče 14. decembra. Člani izvršilnega odbora so, poleg Merscha, še predsednica ECB Christine Lagarde, podpredsednik ECB Luis de Guindos, Irec Philip Lane, Nemka Isabel Schnabelin Italijan Fabio Panetta.

Po današnjem izboru kandidata bo sledilo zaslišanje pred Evropskim parlamentom, ki kandidata ne more blokirati, uradno pa bo potrjen na zasedanju voditeljev Evropske unije decembra. Elderson, izvršni direktor za nadzor v nizozemski centralni banki, bo postal drugi Nizozemec na tem položaju.

ECB je centralna banka 19 držav Evropske unije, ki so sprejele evro. Najvišji organ odločanja je Svet ECB, ki ga sestavljajo šestčlanski izvršilni odbor in guvernerji nacionalnih centralnih bank iz 19 držav evroobmočja. Evropska centralna banka oblikuje in vodi monetarno politiko evroobmočja.

Člani izvršilnega odbora so imenovani za osemletni mandat, ki ga ni mogoče podaljšati, obenem pa pridobijo tudi imuniteto.

Za položaj, ki ga je leta 2012 zasedel Mersch, se je sicer potegoval tudi bivši slovenski minister Mitja Gaspari, poleg Španca Antonia Sainza de Vicune. Boštjan Jazbec je tako drugi slovenski kandidat, ki mu v tekmi za ta položaj ni uspelo.

Evroskupina danes na virtualnem zasedanju, na katerem Slovenijo zastopa minister Andrej Šircelj, med drugim razpravlja tudi o usklajevanju pri pripravah nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost v okviru novega 750-milijardnega sklada za spoprijem Evrope s pandemijo.