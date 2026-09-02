Nizozemska v London preselila 86 ton zlata iz ZDA in Kanade

Nizozemska centralna banka (DNB) je sporočila, da je "v luči naraščajočih geopolitičnih napetosti" med marcem in avgustom letos 86 ton zlatih rezerv preselila iz ZDA in Kanade v Veliko Britanijo. Pojasnili so, da gre za pripravo na krizne razmere, hkrati pa bolj enakomerna porazdelitev zalog pomeni tudi manj tveganja.

"Zlato, ki je hranjeno pri Banki Anglije, mora izpolnjevati sodobne standarde mednarodne trgovine in velja za zlato, s katerim je najlažje trgovati na svetu, zato bo v kriznih razmerah DNB najbolj neposredno na voljo. Zlate rezerve, hranjene v New Yorku in Ottawi, v takšni situaciji ne morejo biti uporabljene tako hitro in neposredno," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Pred prenosom je imela sicer DNB v ZDA in Kanadi shranjenih 313 ton oziroma 51 odstotkov svojih zlatih rezerv, zdaj jih ima še 37 odstotkov. Delež v Londonu se je z dobrih 18 povečal na 32 odstotkov, ostalo hranijo v trezorju DNB v Zeistu na Nizozemskem.