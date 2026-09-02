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Gospodarstvo

Nizozemska v London preselila 86 ton zlata iz ZDA in Kanade

Amsterdam, 02. 09. 2026 15.27 pred 42 minutami 2 min branja 6

Avtor:
D.L.
Zlate palice

Zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer je Nizozemska centralna banka v London premestila 86 ton zlatih rezerv iz New Yorka in Ottawe. Del so prodali v New Yorku in nato znova kupili v Londonu, del pa so fizično prepeljali na novo lokacijo. Kot so pojasnili, je cilj ukrepa povečanje varnosti, večja decentralizacija zalog in lažja dostopnost zlata v morebitnih kriznih situacijah.

Nizozemska centralna banka DNB
Nizozemska centralna banka DNB
FOTO: Shutterstock

Nizozemska centralna banka (DNB) je sporočila, da je "v luči naraščajočih geopolitičnih napetosti" med marcem in avgustom letos 86 ton zlatih rezerv preselila iz ZDA in Kanade v Veliko Britanijo. Pojasnili so, da gre za pripravo na krizne razmere, hkrati pa bolj enakomerna porazdelitev zalog pomeni tudi manj tveganja.

"Zlato, ki je hranjeno pri Banki Anglije, mora izpolnjevati sodobne standarde mednarodne trgovine in velja za zlato, s katerim je najlažje trgovati na svetu, zato bo v kriznih razmerah DNB najbolj neposredno na voljo. Zlate rezerve, hranjene v New Yorku in Ottawi, v takšni situaciji ne morejo biti uporabljene tako hitro in neposredno," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Pred prenosom je imela sicer DNB v ZDA in Kanadi shranjenih 313 ton oziroma 51 odstotkov svojih zlatih rezerv, zdaj jih ima še 37 odstotkov. Delež v Londonu se je z dobrih 18 povečal na 32 odstotkov, ostalo hranijo v trezorju DNB v Zeistu na Nizozemskem.

Konec leta 2025 je imela Nizozemska 612,4 tone zlatih rezerv, vredne so bile 72,2 milijarde evrov.

Kot so še pojasnili, so prenos delno izvedli s prodajo in nakupom, delno pa z dejanskim prenosom fizičnega zlata. Tako so približno 59 ton zlata prodali v New Yorku in ga nato kupili v Londonu, 27 ton pa so prepeljali iz ZDA in Kanade v Zeist, od tam pa v London premaknili enako količino zlata, ki izpolnjuje zahtevane standarde.

"S tem premeščanjem smo izboljšali možnost trgovanja z našimi zlatimi rezervami. Pričakujemo, da jih nikoli ne bomo potrebovali, vendar moramo okrepiti svojo odpornost in pripravljenost," je dejal guverner DNB Olaf Sleijpen.

Nizozemska zlate rezerve centralna banka geopolitika gospodarstvo

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KOMENTARJI6

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blef
02. 09. 2026 16.38
Še precej bolje bi bilo domov pripeljat
Odgovori
+1
1 0
Bonaventura
02. 09. 2026 16.35
A tudi Sloveniji ne zaupajo....da ne zgibe kot 5mrd iz NLB in NKBM....
Odgovori
+3
3 0
koral45
02. 09. 2026 16.11
Ne zaupajo Trampu
Odgovori
+8
8 0
Fourty Six
02. 09. 2026 16.10
Kje in koliko ima Slovenija svojih zlatih rezerv?
Odgovori
+3
3 0
grumf
02. 09. 2026 16.16
4.23 tone zlata ima slovenija, tržna vrednost med 480 in 550 mio. evrov. Drugač.. tri besede vpišete v chat pa je vse jasno.
Odgovori
+4
4 0
bik730
02. 09. 2026 16.07
Nekaj se kuha, v Sloveniji pa se ukvarjamo sami s sabo....seveda politika to namenoma počne, da preosmeri pozornost na resne težave, ki pestijo svet in bodo pobožale tudi nas....
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+10
10 0
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