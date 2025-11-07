Njegova zgodba se je začela z vprašanjem: zakaj morajo živali trpeti?

Stanko Valpatič je ustanovitelj blagovne znamke Vege & Dobro, pod katero nastajajo rastlinski namazi iz slovenskih stročnic. Njegov svet temelji na preprostosti, spoštovanju in čisti povezavi z naravo. "Dobro, kvalitetno in zdravo jesti, obenem pa ne zastrupljati in uničevati narave ter ubijati in mučiti živali, je moto in cilj proizvodnje Vege & Dobro," pravi. In ko ga poslušaš, začutiš, da gre za človeka, ki govori iz izkušnje, ne iz teorije.

Začetek drugačne poti

Stanko nikoli ni načrtoval, da bo pristal v svetu rastlinske hrane. Njegova pot se je začela na tradicionalni kmetiji, kjer so bile živali del vsakdana in koline nekaj samoumevnega. A v njem se je zgodaj prebudil nemir, želja po razumevanju in po tem, da bi stvari počel drugače. "Kot mladostnik sem lahko spoznal vsa kmečka opravila, tudi klanje živali in podobno. Marsikatero delo mi kot mladostniku ni bilo všeč, a sem vseeno moral sodelovati. Toda ko sem bil malo starejši, okrog dvajsetega leta, se je nabralo že toliko vprašanj, na katere sem želel dobiti odgovore takoj." Tisti občutek nelagodja ob prizorih, ki so bili drugim nekaj običajnega, je postal njegova prva iskra spremembe. "Odgovori so bili nekako v smislu: pusti to pri miru, tako pač vsi delajo in živijo, drugače ne gre," se spominja. "Takšni odgovori so bili zame nesprejemljivi. In to je bil začetek moje drugačne in nove poti v življenju."

Odločitev, ki je spremenila vse

Iz dvoma je zrasla odločitev: ne več sodelovati pri klanju živali in ne jesti mesa. Ni bila modna izbira, temveč globoko osebna sprememba. Ta odločitev ga je počasi vodila do novega načina razmišljanja. "Skrb za naravo, vode in živali ter spoštljiv odnos do vseh ljudi je postal zame smisel življenja," pove. Iz tega je pred skoraj tremi desetletji zrasla ideja o proizvodnji rastlinskih izdelkov. Sprva je bila to le dopolnilna dejavnost na kmetiji, potem pa, kot pravi Stanko, "po združitvi enako mislečih je prerasla v proizvodnjo Vege & Dobro d.o.o." Ko je prišla pandemija, se je zdelo, da se vse zaustavlja. Restavracije, s katerimi so sodelovali, so zapirale vrata, a Stanko v tem času ni izgubil upanja. "Čas pandemije je tudi za nas bil slab. Kar nekaj veganskih burgerij, s katerimi smo dobro poslovali, je moralo zapreti svoja vrata. Kasneje pa tudi niso več odprli." A prav tisti čas ga je naučil, kako pomembno je, da človek razmišlja s svojo glavo. "Na primer moj brat, ki je mesar, me je v času pandemije veliko spraševal o tem ter kasneje tudi naredil spremembe ter postal naša redna stranka." Takšni trenutki potrjujejo, da sprememba nikoli ni zaman, le čas potrebuje.

Stročnice, ki povezujejo generacije

Bob, fižol, ajda niso le sestavine, ampak del Stankovega otroštva. Z njimi je odraščal in jih danes vrača v središče sodobne prehrane. "S temi rastlinami rastem skupaj že celo življenje. So okusne, hranljive ter dajejo našemu telesu vse, kar potrebuje za dobro počutje. Nudijo nam enostavne, raznolike in pestre recepte." Z nasmehom pove, da so stročnice prava zakladnica beljakovin. "V zadnjem času je veliko govora o beljakovinah, kjer pa je na primer bob vsekakor zmagovalec tudi v primerjavi z živalskimi beljakovinami," pravi. Prav zato v Vege & Dobro nastajajo namazi, ki so zdravi, naravni in lokalni. Brez odvečnih sestavin, a polni pravega okusa. Vsak kozarec namaza Vege & Dobro je rezultat preprostosti in spoštovanja. Noben izdelek ne vsebuje konzervansov, umetnih dodatkov ali glutena. A Stanko opozarja, da gluten sam po sebi ni težava, problem je industrijska obdelava hrane. Zanj je kakovost sveta stvar. Povečanje proizvodnje ga zanima, a nikoli ne na račun kakovosti.

Hrana kot odgovornost do planeta

Ko Stanko govori o zemlji, ne govori kot kmet, ampak kot nekdo, ki vidi svet kot celoto. "Zemljo vidimo kot živ organizem in vse zemljine življenjske oblike so med seboj povezane. Ker vse med seboj komunicira in ker za materialno vesolje velja zakon vzroka, je zelo pomembno kaj počnemo v življenju." Na njegovi kmetiji ni prostora za škropiva in hitre rešitve. Rastline rastejo počasi, naravno. "Zemlja se upira, a če jo spoštujemo, nam še vedno daje vse, kar potrebujemo." V tem vidi prihodnost in priložnost, da nove generacije ponovno vzpostavijo izgubljeni stik z naravo. Čeprav je Stanko danes med starejšimi podjetniki v svoji panogi, ga vodi mladostna radovednost. "Projekt Štartaj Slovenija je za naš tim Vege & Dobro nov izziv. Med vsemi sem daleč najstarejši, toda občutil sem, da so me sprejeli kot sovrstnika njihovih let," pove z nasmehom. V prihodnosti si želi ustvariti še kaj novega, morda za gurmane.

Notranji mir kot vir vztrajnosti