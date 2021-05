NKBM naj bi šla v roke madžarske OTP

Kupnina za nakup Nove KBM, ki je lani po nakupu Abanke izvedla njeno pripojitev in s tem utrdila položaj druge največje banke na slovenskem trgu, po navedbah spletnih Financ ni znana. Tiskovna agencija Reuters je sicer sredi aprila pisala, da bi bil prevzem Nove KBM lahko vreden skoraj milijardo evrov.

Skupina OTP bi z združitvijo Nove KBM in SKB banke po lanski bilančni vsoti imela dobrih 29 odstotkov trga. OTP je upravljanje SKB banke, ki jo je kupila od francoske Societe Generale, ki se je umikala iz regije, prevzela v začetku minulega leta, zanjo je odštela 323 milijonov evrov.

Sklad Apollo je Novo KBM skupaj z Evropsko banko za obnovo in razvoj kupil sredi leta 2016 za 250 milijonov evrov. Apollo oz. v njegovem imenu Nova KBM pa je sredi leta 2019 Abanko kupila za 444 milijonov evrov. Zanjo se je takrat potegovala tudi madžarska OTP.

Nova KBM in Abanka sta iz kroga bank, ki jih je država zaradi hudih težav v gospodarski in finančni krizi nacionalizirala konec leta 2013 oz. leta 2014. Evropski komisiji se je Slovenija v zameno za odobreno državno pomoč zavezala, da ju bo privatizirala, v primeru Abanke in še ene banke v težavah, to je Banke Celje, pa tudi, da ju bo pred tem združila.

Nova KBM je leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 208,9 milijona evrov. Čisti dobiček skupine, ki jo ob banki sestavljata odvisni družbi Summit Leasing Slovenija in Anepremičnine, je dosegel 210,8 milijona evrov. Bilančna vsota banke je znašala 9,17 milijarde evrov, skupine pa 9,18 milijarde evrov.

Za nakup Nove KBM naj bi se po neuradnih informacijah Financ potegovala Erste Group, ki je v Sloveniji navzoča z banko Sparkasse. Ta se je potegovala za nakup NLB v času prve privatizacije, bila pa naj bi tudi med interesenti za nakup Abanke. V zadnjih dneh se je po navedbah časnika omenjalo tudi belgijsko KBC, ki je bila nekaj časa solastnica NLB.