NLB bo izdala obveznice v načrtovani višini 300 milijonov evrov

Izdane obveznice bodo namenjene vključitvi v dodatni temeljni kapital. Zaradi tega obveznice ne bodo imele določenega datuma zapadlosti, glavnica pa bo izplačana, ko se bo banka prostovoljno odločila za izplačilo ali v primeru njenega stečaja ali likvidacije. NLB bo imela sicer možnost izplačila obveznic 26. novembra 2030 in nato na vsak datum izplačila obresti.

Glavnica obveznic se bo do 26. novembra 2030 obrestovala po obrestni meri 6,50 odstotka letno, v vsakem naslednjem petletnem obdobju, pa po obrestni meri, ki se bo ponastavila pred začetkom vsakega od teh obdobij, so še pojasnili v NLB.