Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

NLB bo izdala obveznice v načrtovani višini 300 milijonov evrov

Ljubljana, 19. 11. 2025 17.43 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V Novi Ljubljanski banki (NLB) so se na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev odločili izdati obveznice v skupnem nominalnem znesku 300 milijonov evrov. To je skladno z načrtovano višino izdaje obveznic, objavljeno v ponedeljek. Predvideni datum izdaje je 26. november, so prek Ljubljanske borze sporočili iz največje slovenske banke.

NLB
NLB FOTO: Bobo

Izdane obveznice bodo namenjene vključitvi v dodatni temeljni kapital. Zaradi tega obveznice ne bodo imele določenega datuma zapadlosti, glavnica pa bo izplačana, ko se bo banka prostovoljno odločila za izplačilo ali v primeru njenega stečaja ali likvidacije. NLB bo imela sicer možnost izplačila obveznic 26. novembra 2030 in nato na vsak datum izplačila obresti.

Glavnica obveznic se bo do 26. novembra 2030 obrestovala po obrestni meri 6,50 odstotka letno, v vsakem naslednjem petletnem obdobju, pa po obrestni meri, ki se bo ponastavila pred začetkom vsakega od teh obdobij, so še pojasnili v NLB.

nlb obveznice vlagatelji
Naslednji članek

'Slovenski gorski centri lahko začnejo tekmovati s podobnimi v tujini'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363