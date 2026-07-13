Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

NLB namerava znižati prevzemni prag za Addiko Bank

Ljubljana, 13. 07. 2026 06.05 pred 28 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA
NLB

NLB namerava znižati minimalni prevzemni prag za Addiko Bank z več kot 75 odstotkov na nekaj več kot 50 odstotkov in podaljšati obdobje za sprejem ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki, so v nedeljo pozno zvečer sporočili iz banke. Ponujena cena za delnico medtem ostaja pri 37 evrih. To je več od konkurenčne ponudbe RBI.

Prevzemna ponudba NLB za Addiko Bank bo podaljšana skladno z zakonodajnimi postopki, da bi delničarjem zagotovila dovolj časa za presojo. Predvidena sprememba bo predložena v pregled avstrijski komisiji za prevzeme. NLB bo nadaljnje podrobnosti, vključno s spremenjenim ponudbenim dokumentom, objavila nemudoma po njeni odobritvi, so sporočili iz banke.

Pri tem v NLB niso navedli, do kdaj bo ponudba s spremenjenim prevzemnim pragom, ki predstavlja minimalni prevzemni prag, podaljšana. Zdaj velja, da se tako ponudba NLB v višini 37 evrov na delnico – NLB je ceno dvakrat zvišala – kot tudi ponudba avstrijske bančne skupine Raiffeisen Bank International (RBI) v višini 26,50 evra na delnico iztečeta 22. julija.

Kot poudarjajo v NLB, njihova ponudba v vmesnem času ostaja "finančno superiorna" konkurenčni ponudbi. Ponujena cena za delnico Addiko v višini 37 evrov, zmanjšana za morebitna prihodnja izplačila dividend, predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo ter vsem delničarjem zagotavlja jasno in pregledno maksimalno izplačilo, brez prihodnjih pogojnih izplačil, navajajo v banki pod taktirko Blaža Brodnjaka.

Ponudba je že pridobila soglasja v postopku priglasitve koncentracije v Srbiji, Avstriji in Severni Makedoniji.

"Nobenega dvoma ni, da naše poteze znova jasno potrjujejo naše ambicije: zagotoviti pošteno, pregledno in enakomerno obravnavo vseh delničarjev družbe Addiko. Znižanje prevzemnega praga je namreč še močnejše zagotovilo, da bo naša ponudba, ki ostaja cenovno najvišja, lahko uspešno zaključena," je v sporočilu za javnost zapisal Brodnjak.

RBI je sicer že pred časom sporočila, da je pridobila dobrih 50 odstotkov delnic Addiko Bank. A imajo delničarji Addika, ki so že sprejeli to ponudbo, pravico do preklica sprejema te ponudbe. To lahko storijo najpozneje do štiri trgovalne dni pred koncem obdobja za sprejem ponudbe in lahko za svoje delnice sprejmejo ponudbo NLB. Obdobje za sprejem ponudbe trenutno poteče 16. julija ob 17. uri.

"Če bo avstrijska komisija za prevzeme odobrila podaljšanje obdobja za sprejem ponudbe, ki ga je predlagala NLB, se bo rok za preklic izjav o sprejemu spremenil, NLB pa bo pravočasno objavila spremembo," so sporočili iz NLB.

RBI želi s prevzemom ponovno vstopiti na slovenski trg, NLB pa želi prek prevzete banke vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.

nlb addiko bank prevzem banka
24ur.com NLB želi prevzeti Addiko Bank: ponudba 29 evrov na delnico
Cekin.si NLB objavila prevzemno namero za odkup delnic Addiko Bank
24ur.com NLB objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Addiko Bank
24ur.com Svet ECB s sedmim zaporednim znižanjem obrestnih mer
Cekin.si Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
13. 07. 2026 12.43
Trdo delo je resnično. Varčevanje je resnično. Disciplina je resnična. Denar, v katerem se merijo, pa ne. To neskladje je tiha tragedija celotne naše generacije. Zato si priskrbite edino , posteno protiutez in se zavarujte proti tem goljufom !
Odgovori
0 0
Verus
13. 07. 2026 12.08
Addiko je tako za nič banka, da je groza.
Odgovori
0 0
SOKI
13. 07. 2026 08.40
Vrnite nam raje ukradene delnice NLB!!!!! Spet avanture po bivši Jugi in to z našim denarjem.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897