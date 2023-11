NLB prevzema družbo Summit Leasing

Kupnina je v višini knjigovodske vrednosti družbe Summit Leasing z dodatnim manjšim pribitkom. "Glede na razvoj poslovanja do zaključka transakcije bo prevzem predvidoma povečal tveganju prilagojeno aktivo NLB za približno 700 milijonov evrov, kar predstavlja zmerno porabo celotne taktične prevzemne zmogljivosti NLB v skupnem znesku štiri milijarde evrov," so navedli v NLB.

Sinergijski učinki na področju stroškov in financiranja bodo po njihovih načrtih omogočili rast dobička v prvem polnem letu po prevzemu. Polno doseganje ciljnih stroškovnih sinergijskih učinkov pa je predvideno približno 18 mesecev po zaključku posla.

Kot so zapisali, je to podjetje s približno 890 milijoni evrov konsolidiranih bruto terjatev vodilni ponudnik avtomobilskega financiranja v Sloveniji, pa tudi vodilni ponudnik potrošniškega financiranja v Sloveniji z bruto terjatvami v znesku približno 95 milijonov evrov. Ima razvejano mrežo več kot 750 trgovcev z avtomobili v Sloveniji in na Hrvaškem ter preko 550 prodajnih mest za potrošniško financiranje v Sloveniji. Summit Leasing je konec leta 2022 upravljal približno 140.000 aktivnih finančnih pogodb z več kot 110.000 strankami.

"Nenehno spremljamo razmere na trgu in analiziramo potencialne možnosti za taktične združitve in prevzeme, ki bi nam lahko ponudili nove priložnosti ali potencialno celo pot na nove trge, predvsem pa bi s tem lahko povečali dodano vrednost za naše deležnike in našim strankam zagotovili dodatne storitve in rešitve," je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. "Načrtujemo, da bi v svoji zreli fazi lizing k bilančni vsoti skupine prispeval več kot milijardo evrov, ta prevzem pa bo realizacijo teh načrtov še dodatno pospešil," je dodal.