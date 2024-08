NLB pridobila vsa dovoljenja za prevzem Summit Leasinga

NLB je novembra lani z družbo Apollo Global Management ter Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) sklenila pogodbo za pridobitev 100-odstotnega deleža v družbi SLS Holdco, ki je matična družba Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb.

Konec letošnjega junija je pridobila soglasje hrvaškega regulatorja trga finančnih storitev Hanfa, saj je med hčerinskimi družbami tudi hrvaški Mobil Leasing, sredi julija pa še slovenske Javne agencije RS za varstvo konkurence. Zdaj je zeleno luč za zaključek transakcije prižgala še Evropska centralna banka.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak se je vsem regulatorjem zahvalil za "izjemno učinkovito in strokovno sprejemanje odločitev". "Nakupi vodilnih franšiz na trgu so vedno zahtevni, zato resnično cenimo njihova prizadevanja, transparentnost in konstruktiven odnos, ki je tako NLB Skupini kot poslovanju in vsem talentom Summit Leasinga prinesel pozitiven rezultat," je dejal.