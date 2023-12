NLB v drugo izplačilo dividend letos, skupaj kar 110 milijonov evrov

Izplačili dividend v skupni višini 110 milijonov evrov na podlagi dobička v lanskem letu nista vključeni v kapitalsko osnovo in tako ne bosta vplivali na kapitalske količnike NLB Skupine, so sporočili iz NLB. Kot so dodali, trdno ostajajo na poti uresničevanja svojih ambicij – skupnega kapitalskega donosa za izplačilo dividend v skupnem znesku 500 milijonov evrov od leta 2022 do konca leta 2025.

Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) je delitev dodatnih dividend, te bodo delničarji prejeli 19. decembra, pozdravilo, ob tem pa spet opozorilo, da izplačilo v dveh ali več delih povzroča tudi multiplicirane stroške.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je izpostavil, da je tokratni drugi obrok dividend zgolj izpolnitev obljube iz začetka leta ter del politike družbe, po kateri naj bi delničarjem do leta 2025 skupno izplačali za 500 milijonov evrov dividend. "Da bi izpolnila te zaveze, bi morala banka v prihodnjih dveh letih izplačati še za 290 milijonov evrov dividend, kar bi pomenilo nominalno rast dividend v tem obdobju," so Brodnjaka povzeli v VZMD.

NLB pozorno spremlja priložnosti za rast, ki jo poleg organske rasti po Brodnjakovih besedah poskuša doseči tudi s prevzemi. Med drugim je izpostavil letošnji nakup družbe Summit Leasing, s katerim se je banka posredno vrnila tudi na hrvaški trg.

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi s predlagano politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB in članov uprave NLB, ki na glasovanju posvetovalne narave ni bila potrjena, kljub temu pa stopi v veljavo. Do naslednje skupščine bo NLB še izboljšala politiko prejemkov in jo predstavila delničarjem, so sporočili iz banke.

Skupina NLB je lani ustvarila 446,9 milijona evrov čistega dobička, kar je nova rekordna vrednost in skoraj podvojen predlanski rezultat. Na poslovni rezultat je pomembno vplival prevzem slovenske Sberbank. Brez tega učinka se je čisti dobiček povečal za 11 odstotkov na 262,8 milijona evrov.

Uspešno poslovanje skupina nadaljuje tudi letos. V tretjem četrtletju je ustvarila 144,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 18 odstotkov več kot v drugem četrtletju. Dobiček po davkih se je v devetih mesecih ustavil pri 386,9 milijona evrov, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani.