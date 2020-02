NLB z nakupom Komercijalne banke postala tretja največja banka v Srbiji

Nova Ljubljanska banka je s srbsko vlado sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup 83,23-odstotnega navadnega lastniškega deleža Komercijalne banke. Zaključek transakcije je predviden v zadnjem četrtletju leta, odvisen pa je od pridobitve soglasij regulatorjev, med drugim Evropske centralne banke, Banke Slovenije in Narodne Banke Srbije. Kupnina znaša 387 milijonov evrov.

Cena za nakup 83,23-odstotnega deleža je 387 milijonov evrov in bo ob zaključku transakcije plačana v gotovini, so sporočili iz Nove Ljubljanske banke (NLB). V skladu s pravili o privatizaciji srbskih bank NLB ni zavezana k izdaji obvezne ponudbe za odkup manjšinskih deležev v Komercijalni Banki (KB). "Cena pomeni vrednost 465 milijonov evrov za 100 odstotkov navadnega delniškega kapitala banke, kar predstavlja večkratnik v vrednosti 77 odstotkov konsolidiranega lastniškega kapitala KB in približno šestkratnik ocenjenega dobička za leto 2019. Nakupna cena bo povišana z dveodstotno letno obrestno mero v obdobju med 1. januarjem 2020 in zaključkom transakcije, pri čemer bo NLB v omenjenem obdobju upravičena do dobička KB," so dodali v NLB.

NLB je za nakup 83,23-odstotnega deleža Komercijalne Banke Beograd odštela je 387 milijonov evrov. FOTO: Dreamstime

Po pridobitvi soglasja Narodne Banke Srbije bodo pred zaključkom transakcije izplačane že potrjene, a neizplačane dividende in nagrade zaposlenim za prejšnja poslovna leta. Ta sredstva so že zagotovljena v finančnih izkazih KB, delničarji KB pa bodo prav tako pred zaključkom transakcije prejeli dividendo v vrednosti 50 odstotkov neto dobička za leto 2019, a največ do 38 milijonov evrov. Srbija bo postala največja tuja odvisna družba NLB Skupine "Z omenjeno transakcijo bo NLB okrepila svojo prisotnost in osredotočenost na trgih jugovzhodne Evrope ter utrdila svoj položaj največje bančne skupine s sedežem v tej regiji. Srbija bo postala največja tuja odvisna družba NLB Skupine in bo prispevala okoli 24 odstotkov razširjenih sredstev. KB bo k obstoječemu poslovanju NLB v Srbiji dodala več kot 770.000 aktivnih strank na področju poslovanja s prebivalstvom in največjo mrežo poslovalnic v državi s kar 203 poslovalnicami," so še zapisali.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je povedal, da prevzem KB predstavlja še en pomemben mejnik v razvoju NLB po zaključku privatizacije leta 2019. FOTO: Bobo