NLB želi prevzeti Addiko Bank: ponudba 29 evrov na delnico

NLB trenutno ne razpolaga z delnicami Addiko, z objavo ponudbe pa želi pridobiti znaten večinski delež v banki. Ponudbena cena po navedbah NLB predstavlja privlačno ponudbo za delničarje Addiko. V primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene zadnjih šestih mesecev (23,05 evra) pomeni premijo v višini 25,8 odstotka. Cena je prav tako za 11,6 odstotka višja od zaključnega tečaja delnice na dan 8. april 2026. NLB ob tem poudarja, da ponudba presega tudi indikativno ceno, ki jo je dan prej napovedala Raiffeisen Bank International.

Blaž Brodnjak FOTO: Bobo

Strateška priložnost za širitev

Predsednik uprave Blaž Brodnjak je poudaril, da NLB Addiko vidi kot pomembno strateško priložnost. Kot ključne razloge navaja močno prisotnost Addika na področju poslovanja s prebivalstvom, poslovanje z malimi in srednje velikimi podjetji, razvit digitalni model poslovanja. Po njegovih besedah se to dobro ujema z univerzalnim bančnim modelom NLB Skupine in bi lahko pomembno podprlo njene strateške cilje. Če bo prevzem uspešen, bodo stranke Addika dobile dostop do širšega nabora produktov največje bančne skupine v Jugovzhodni Evropi, zaposleni pa naj bi ostali pomemben del nadaljnjega razvoja.

Vpliv na poslovanje

NLB ocenjuje, da bo transakcija že z drugim polnim letom po zaključku pozitivno vplivala na dobiček, medtem ko naj bi bil vpliv v prvem letu nevtralen. Ob koncu leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je po navedbah NLB znotraj njenega okvirnega prevzemnega potenciala, ocenjenega na približno 4 milijarde evrov. NLB načrtuje integracijo Addikove mreže na petih trgih, kjer se poslovanje prekriva z njenimi obstoječimi operacijami. Za trge zunaj Evropske unije bo izvedena dodatna analiza stroškov in koristi. Če bi se izkazalo, da posamezne enote niso strateško smiselne, NLB ne izključuje njihove prodaje, vendar najmanj po pošteni tržni vrednosti. Uspešnost prevzemne ponudbe je odvisna od več dejavnikov: pridobitve znatnega večinskega deleža, soglasij bančnih regulatorjev, odobritev organov za varstvo konkurence, izpolnitve drugih standardnih pogojev. Prevzemna dokumentacija bo predložena avstrijski komisiji za prevzeme, po odobritvi pa javno objavljena.

NLB kot regionalni igralec