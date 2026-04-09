Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

NLB želi prevzeti Addiko Bank: ponudba 29 evrov na delnico

Ljubljana, 09. 04. 2026 20.20 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
N.Š.
NLB

Nova Ljubljanska banka je objavila namero o prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup vseh delnic družbe Addiko Bank AG. Ponudbena cena znaša 29 evrov na delnico, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend.

NLB trenutno ne razpolaga z delnicami Addiko, z objavo ponudbe pa želi pridobiti znaten večinski delež v banki.

Ponudbena cena po navedbah NLB predstavlja privlačno ponudbo za delničarje Addiko. V primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene zadnjih šestih mesecev (23,05 evra) pomeni premijo v višini 25,8 odstotka.

Cena je prav tako za 11,6 odstotka višja od zaključnega tečaja delnice na dan 8. april 2026. NLB ob tem poudarja, da ponudba presega tudi indikativno ceno, ki jo je dan prej napovedala Raiffeisen Bank International.

Blaž Brodnjak
Blaž Brodnjak
FOTO: Bobo

Strateška priložnost za širitev

Predsednik uprave Blaž Brodnjak je poudaril, da NLB Addiko vidi kot pomembno strateško priložnost. Kot ključne razloge navaja močno prisotnost Addika na področju poslovanja s prebivalstvom, poslovanje z malimi in srednje velikimi podjetji, razvit digitalni model poslovanja.

Po njegovih besedah se to dobro ujema z univerzalnim bančnim modelom NLB Skupine in bi lahko pomembno podprlo njene strateške cilje.

Če bo prevzem uspešen, bodo stranke Addika dobile dostop do širšega nabora produktov največje bančne skupine v Jugovzhodni Evropi, zaposleni pa naj bi ostali pomemben del nadaljnjega razvoja.

Preberi še Dobiček NLB presegel pol milijarde evrov

Vpliv na poslovanje

NLB ocenjuje, da bo transakcija že z drugim polnim letom po zaključku pozitivno vplivala na dobiček, medtem ko naj bi bil vpliv v prvem letu nevtralen.

Ob koncu leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je po navedbah NLB znotraj njenega okvirnega prevzemnega potenciala, ocenjenega na približno 4 milijarde evrov.

NLB načrtuje integracijo Addikove mreže na petih trgih, kjer se poslovanje prekriva z njenimi obstoječimi operacijami.

Za trge zunaj Evropske unije bo izvedena dodatna analiza stroškov in koristi. Če bi se izkazalo, da posamezne enote niso strateško smiselne, NLB ne izključuje njihove prodaje, vendar najmanj po pošteni tržni vrednosti.

Uspešnost prevzemne ponudbe je odvisna od več dejavnikov: pridobitve znatnega večinskega deleža, soglasij bančnih regulatorjev, odobritev organov za varstvo konkurence, izpolnitve drugih standardnih pogojev.

Prevzemna dokumentacija bo predložena avstrijski komisiji za prevzeme, po odobritvi pa javno objavljena.

NLB kot regionalni igralec

NLB je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji ter največja finančna skupina s sedežem v Jugovzhodni Evropi. Prisotna je v šestih državah regije, poleg tega pa tudi v lizinški dejavnosti na Hrvaškem.

Ob koncu leta 2025 je imela tri milijone aktivnih strank, bilančno vsoto 31,5 milijarde evrov, kapitalski količnik 20,1 odstotka.

Banka je v zadnjih letih že izvedla več pomembnih prevzemov, med drugim Komercijalne banke v Srbiji in Sberbank Slovenija.

nlb addiko prevzem banka

Odslej bo jasno označeno poreklo medu

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
09. 04. 2026 21.32
Ne spreglejte, da se za nakup Addika grebe tudi RBI ( Raiffeisen Bank Ingternational) - tudi danes objavljeno. Gre očitno za rivalstvo med NLB in RBI, kdo jo bo dobil.
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
09. 04. 2026 21.26
Addiko je za povprečnega komintenta veliko boljša izbira kot nlb...
Odgovori
+1
2 1
Maribor?an 1
09. 04. 2026 21.22
Pa nismo to banko reševali???? Sprašujem za prijatlla
Odgovori
+1
2 1
Naiskreni
09. 04. 2026 21.30
za 5 mlrd. da so lahko oprali iranski denar, brez da bi trojka to lahko opazila, se en utra uspesen nateg nickrivih levih..
Odgovori
0 0
ap100
09. 04. 2026 21.18
ok razumem, delnice nlb je treba počasi prodati, če kupujejo to lupino
Odgovori
+2
3 1
oježeš
09. 04. 2026 21.17
Ali to kupujejo z našim denarjem ali ga sami tiskajo?
Odgovori
+3
3 0
Divji petelin
09. 04. 2026 20.57
To je odlična poteza…🔥
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641