'Družbe Nomago ne prodajamo, smo pa odprti za strateška partnerstva'

Potem ko so odjeknile govorice, da se Slovenske železnice zanimajo za nakup avtobusnega prevoznika Nomago, so iz družbe Adventura holding sporočili, da Nomaga ne prodajajo, saj da gre za njihovo "strateško naložbo". "Odprti pa smo za morebitna strateška partnerstva, ki bi prispevala k nadaljnjemu razvoju Nomaga," so sporočili lastniki.

Iz družbe Adventura holding, ki je lastnica avtobusnega prevoznika Nomago, so se za našo spletno stran odzvali na poročanje o zanimanju Slovenskih železnic za nakup Nomaga. "Panoga mobilnosti je ena izmed najhitreje rastočih in najbolj perspektivnih panog v svetu. Kot smo že večkrat pojasnili, Adventura holding ne prodaja družbe Nomago, saj gre za našo strateško naložbo. Odprti pa smo za morebitna strateška partnerstva, ki bi prispevala k nadaljnjemu razvoju Nomaga, oziroma za sodelovanje s potencialnimi partnerji, ki bi skupaj z nami soustvarjali zgodbo Nomago," so dejali. Slovenske železnice se zanimajo le za avtobuse in povezave: posel vreden 20-30 milijonov Kot so včeraj poročali mediji, naj bi se, potem ko nadzorniki Petrola upravi Tomaža Berločnika, ki je želel podjetje kupiti v celoti, niso prižgali zelene luči za prevzem Nomaga, zdaj za nakup Nomagovih avtobusov in povezav zanimale Slovenske železnice. Posel, vreden 20 do 30 milijonov evrov, naj bi bil končan že prihodnji mesec.

Iz družbe Adventura holding so sporočili, da Nomaga ne prodajajo, saj da gre za njihovo "strateško naložbo". FOTO: Dreamstime

Nomagovi lastniki potrjujejo, da so Slovenske železnice med zainteresiranimi:"Že več mesecev tako poteka mednarodni konkurenčen postopek, ki ga za nas vodi svetovalna skupina Deloitte in v katerega je vključenih več potencialnih strateških partnerjev. Odločitve, s katerim od teh investitorjev bomo skupaj razvijali Nomago, še nismo sprejeli. Lahko pa potrdimo navedbe Slovenskih železnic, da so tudi oni eden izmed interesentov." Dodajajo, da bodo pri izbiri upoštevali predvsem to,"kateri od potencialnih partnerjev bi bil najbolj primeren za dolgoročni razvoj Nomaga, ki ima velike ambicije, načrtovan pa je tudi vstop na nove evropske trge in vpeljava novih storitev mobilnosti." Cilj, da bo Nomago vodilni ponudnik povezanosti Benetk in Dubrovnika, dosežen Zatrdili so, da je ena od potencialnih možnosti povezovanje s podjetji, ki so aktivna na področju mobilnosti oziroma na komplementarnih področjih. "Druga možnost je, da bodo Nomago poleg Adventure holding podprli še drugi specializirani institucionalni vlagatelji, ki so osredotočeni na panogo mobilnosti in bi lahko pomembneje prispevali k razvoju enega ali več strateških stebrov poslovanja skupine Nomago ali kako drugače podprli ambiciozno strategijo."

"Odprti pa smo za morebitna strateška partnerstva, ki bi prispevala k nadaljnjemu razvoju Nomaga," so sporočili lastniki Nomaga. FOTO: Dreamstime