Nori zaslužki naftnih trgovcev: Shell potrojil dobiček

Višji dobiček in prihodki so posledica rasti cen nafte, ki jo je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu.
Vojna pa je imela negativen vpliv na količine načrpanega plina. Kot so sporočili iz Shella, se je črpanje plina med aprilom in junijem zmanjšalo na 631.000 sodov naftnega ekvivalenta na dan. V prvem četrtletju so dnevno načrpali za 909.000 sodov.
Na Shellovo črpanje plina je vplivalo dejstvo, da je največje svetovno vozlišče za utekočinjeni zemeljski plin, Ras Laffan na severu Katarja, med konfliktom med ZDA, Izraelom in Iranom utrpelo znatno škodo.
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