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Gospodarstvo

Nori zaslužki naftnih trgovcev: Shell potrojil dobiček

London, 30. 07. 2026 10.54 pred 2 urama 1 min branja 25

Avtor:
STA D.L.
Shell

Britanski energetski velikan Shell je v letošnjem drugem četrtletju zahvaljujoč podražitvi nafte v medletni primerjavi potrojil čisti dobiček. Z lanskih 3,6 milijarde (3,1 milijarde evrov) se je dvignil na 10,8 milijarde dolarjev (9,4 milijarde dolarjev). Prihodki energetskega velikana so se v drugem četrtletju v medletni primerjavi okrepili za 45 odstotkov na 96,4 milijarde dolarjev (84 milijard evrov).

Višji dobiček in prihodki so posledica rasti cen nafte, ki jo je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu.

Vojna pa je imela negativen vpliv na količine načrpanega plina. Kot so sporočili iz Shella, se je črpanje plina med aprilom in junijem zmanjšalo na 631.000 sodov naftnega ekvivalenta na dan. V prvem četrtletju so dnevno načrpali za 909.000 sodov.

Rafinerija nafte
Rafinerija nafte
FOTO: AP

Na Shellovo črpanje plina je vplivalo dejstvo, da je največje svetovno vozlišče za utekočinjeni zemeljski plin, Ras Laffan na severu Katarja, med konfliktom med ZDA, Izraelom in Iranom utrpelo znatno škodo.

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KOMENTARJI25

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Frzenk
30. 07. 2026 15.28
to je to....deraj po raji....da se vam vžge bse skup
Odgovori
0 0
Bananistanec
30. 07. 2026 15.27
Logika, ...cenanafte se ni dvignila toliko kot opevajo, le cene nam so dvignili
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
30. 07. 2026 15.24
Seveda, legalna kraja... Gorivo je skoraj enakovredno vodi, brez enega in drugega ni življenja kot ga poznamo...lahko navijajo v nedogled...
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
30. 07. 2026 15.23
Bo morala nora Von der Lajna in Kaja Kallas v Moskvo pred Putina na kolena, pa morda dobimo spet nekaj nafte in plina kot nekoč.
Odgovori
+3
3 0
Badum Badum
30. 07. 2026 15.20
Višji dobiček in prihodki naj bi bili posledica rasti cen nafte. Tega ne verjamem. Posledično bi bila tudi nabavna cena za Shell višja. Višji dobiček je bil ustvarjen zaradi povečane razlike med nabavno in prodajno ceno. Torej naftni trgovci lepo služijo z maržami. Za izgovor pa seveda izrabljajo vse mogoče.
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+2
2 0
EU Dig. Cenzura
30. 07. 2026 15.11
Potrebno je ljudem pobrat cimvec denarja, da bomo cim slabse ziveli in bomo odvisni od elit, katere narekujejo vladam kaj in kako.
Odgovori
+4
4 0
bandit1
30. 07. 2026 15.07
Bomo kot v filmu Mad Max 1 al 2, ko lovijo cisterne po puščavi?
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
30. 07. 2026 15.06
Zapomnite za koga se borijo Jenkiji na Bližnjem vzhodu. Državne finance na dnu, naftni lobij v nebo.
Odgovori
+3
3 0
EU Dig. Cenzura
30. 07. 2026 15.00
Narod pa butast in se pregovatja zakaj je tako drago. Revolucija samo to je resitev, to pisem ze nekaj let pa se vecina smeji, resnica pa je da vsi to placujemo zaradi vecine ovc!
Odgovori
+2
3 1
Buča hokaido
30. 07. 2026 15.16
Jaz se ne smejim.
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
30. 07. 2026 14.58
Posledica Nato vojne v Ukraini, norih sankcij in Trumpove avanture z napadom na Irak. Trpimo pa evropski potrošniki.
Odgovori
+0
2 2
Bolfenk2
30. 07. 2026 15.21
Iran
Odgovori
0 0
jank
30. 07. 2026 14.55
Baje so vsi naftaši nakasirali, samo Petrol ne dovolj. Janez & CO pomagajte še!
Odgovori
+0
2 2
Murkovzos
30. 07. 2026 14.53
Še dobro, da bodo lahko črpali do zadnjega litra in mi bomo kupovali. Ko se bodo dvonožci praznih glav streljali na bencinskih, bo vrh sodobne družbe...
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
30. 07. 2026 14.53
Zdaj veste zakaj se putlerju ne mudi s končanjem vojne ... Dokler bo nafta draga, tako dolgo bo vojna trajala .. problem pa je, da oranžni to namerno drži drago nafto, ker s tem tudi on močno služi ...
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-1
1 2
Vrhovni poveljnik
30. 07. 2026 14.51
Trump je pokasiral še kakšno milijardico na borzi, Južna na blagajnah Petrola, pa tudi Janezsu je kapnilo nekaj cekinov na račune v Republiki Srbski. Runkeljni jokajo od sreče, ker bo njihov vnuk še lahko pel slovenske pesmi, ki jih je napisal Thompson, ob spremljavi Stevanovićevih trubačev.
Odgovori
+6
7 1
jank
30. 07. 2026 14.52
++++
Odgovori
+1
3 2
Houdre
30. 07. 2026 14.44
Res so se namatral🤮🤮🤮🤮
Odgovori
-1
0 1
Slovenska pomlad
30. 07. 2026 14.36
Zato pa delajo Ameri in Judje vojne.
Odgovori
+7
8 1
FancyFukish
30. 07. 2026 14.30
banda levičarska
Odgovori
-3
6 9
MKUltra27
30. 07. 2026 14.54
Niso levičarji, ti krten .... Ampake je to Oligarhija .....
Odgovori
+0
1 1
Magadaskar
30. 07. 2026 14.18
Sem že mislil, da je Petrol, ker če vprašaš levake, je to najboljša naložba
Odgovori
-4
4 8
MKUltra27
30. 07. 2026 14.56
Sem levičar in ne .... ni najboljša naložba .... Naftne podjetja so eni izmed največjih prscev ...
Odgovori
-1
0 1
Buča hokaido
30. 07. 2026 15.19
Pa farmacija in orožarska industrija.
Odgovori
+1
1 0
gost10
30. 07. 2026 14.17
Našim bo treba še marže malo dvigniti, da bodo zadovoljni. Drugače se nam slabo piše. Omejitve dobave bodo.
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+7
8 1
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