Normiranec s 5,2 milijona evrov prihodki

Število samostojnih podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. A med njimi niso več le mali podjetniki. Rekorder, ki se ukvarja z računalniškim programiranjem in svetovanjem, je lani kot normiranec ustvaril kar 5,2 milijona evrov prihodkov in to v sistemu, ki pavšalno obdavčuje do praga 100 tisoč evrov, po novi zakonodaji do 60 tisoč evrov.