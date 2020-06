Nov boj za obvladovanje 1,2-milijardne investicije gradnje drugega tira: ponudniki nekoč na črni listi

Nov boj za obvladovanje 1,2-milijardne investicije gradnje drugega tira? V drugi krog ponudnikov za izgradnjo drugega tira je 2TDK uvrstil tudi kitajska podjetja, ki so bila na črni listi svetovne banke zaradi korupcijskih škandalov oziroma več let izključena iz sodelovanja zaradi goljufij. Po naših informacijah naj bi zaradi tega in bojazni, da Kitajci zaradi epidemije covida-19 ne bodo mogli v Slovenijo pripeljati poceni delovne sile, ki jim omogoča oddajanje nizkih ponudb, od direktorja 2TDK, Dušana Zorka, pričakovali, da ta razpis razveljavi.