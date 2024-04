Nov dosežek Akrapoviča: podpisali pogodbo s Ferrarijem

Priimek Ferrari zadnje dni ne odmeva samo na italijanskem dirkališču v Imoli, ampak tudi v slovenskem podjetju Igorja Akrapoviča, kjer so z italijanskim proizvajalcem športnih avtomobilov podpisali večletno pogodbo, pred sestankom z njimi pa smo o novem dosežku govorili z direktorjem Davorinom Dobočnikom. "Sodelovanje s Ferrarijem sigurno pomeni velik izziv za podjetje, in pa ambicijo, potencial širiti to sodelovanje znotraj večih segmentov podjetja Ferrari," je povedal.

Akrapovič in Ferrari bosta tehnično sodelovala pri hiperavtomobilu, ki bo tekmoval tudi na letošnji dirki 24ur Le mansa, kjer bo italijanski gigant tekmoval s hibridnim modelom 499P na štirikolesni pogon, a v podjetju zaenkrat ostajajo zelo skrivnostni, kaj konkretno to sodelovanje prinaša. "Ker govorimo o tehničnih lastnostih produktov, ki so marsikdaj konkurenčna prednost pred ostalimi in oblikujemo dejansko tisti del zgodbe, kjer nekdo zmaga in drugi zgubi," je pojasnil Dobočnik, ki pravi da si želijo, da bi bil Ferrari z njihovo pomočjo bolj konkurenčen.

Izdelava takšnih izpušnih sistemov je zelo zapletena. Po tem ko naredijo računalniški model, izpuh nato sestavijo in zavarijo, vsak spoj pa z mikroskopom natančno pregledajo, da odkrijejo morebitne razpoke ali nepravilnosti. Po pregledu ga namestijo na avtomobil, sledi testiranje na valjih. "V naši testirnici testiramo zmogljivost izpušnega sistema, večkrat tudi vzdržljivost, in pa predvsem barvo zvoka in kako cel sklop vpliva na avtomobil in pa na rezultate testiranja," je opisal Dobočnik. V isti testirnici pa bodo mogoče testirali tudi nove izpušne sisteme na Ferrariju. Ne samo z njimi, na dolenjskem so letos podpisali pogodbe tudi z drugimi avtomobilskimi giganti. "In pa od letošnjega leta dalje smo partnerji tudi z Lamborghinijem, sodelujemo tudi v ostalih segmentih izjemno dobro," je pojasnil direktor.

Lamborghini CS63, hiperavtomobil, ki tekmuje v enakem tekmovanju kot bo v prihodnosti Ferrari in je Akrapovičev izpušni sistem že preizkusil na stezi v Katarju."In pa s Hyundajem v Svetovnem prvenstvu v reliju, poleg seveda zadnjega, Ferrarija," je dodal.

Ne samo v avtomobilizmu, z Akrapovičevimi izpušnimi sistemi je na različnih prvenstvih tekmovalo že več kot 170 svetovnih prvakov, najbolje ga poznajo dirkači v dirkah Moto GP-ja. "Ja, največ sodelujemo seveda v motorističnem segmentu, v vseh divizijah, vseh razredih. Če izpostavimo samo Moto GP, preko 80 odstotkov dirkačev uporablja naše sisteme," je dodal direktor.

Le Mans, reli in Moto GP so ekstremne preizkušnje, iz katerih lahko znanje nato prenesejo v komercialno rabo, pravijo v podjetju. "Dejstvo je, da je laboratorij za testiranje novih tehnologij novih materialov, to pomeni držat podjetje na najvišji možnem razvojnem delu, je dirkanje segment, kjer se rojevajo ideje, kjer se tehnologije testirajo in se te prenašajo v serijske produkte," je zaključil.

Kot na primer avto, ki smo ga videli v testirnici. Sodelovanje s Ferrarijem, Lamborghinijem in ostalimi pospešuje razvoj novih tehnologij, še pravijo v podjetju Akrapovič, kar pomeni, da bomo lahko nove sisteme, s katerimi so opremljeni dirkalniki na svetovno znanih dirkah lahko v prihodnosti videli tudi na naših cestah.