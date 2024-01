Nov dvig cen goriva: liter bencina dražji za tri, liter dizla pa za štiri cente

Do vključno 12. februarja bodo vozniki za liter 95-oktanskega bencina odšteli tri cente več. Z 1,381 evra na liter se bo namreč cena dvignila na 1,411 evra. Pri 50 litrih to znese 70,55 evra. Trošarina, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, ostaja nespremenjena, so sporočili z ministrstva. "Če ne bi regulirali cen, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter 95-oktanskega bencina bilo treba odšteti okoli 1,485 evra na liter," ocenjujejo na ministrstvu.

Za liter dizelskega goriva bodo vozniki odšteli 1,457 evra oz. štiri cente več (cena za liter dizla pred spremembo znaša 1,415 evra). Pri 50 litrih iztočenega goriva to nanese 72,85 evra. Trošarina je trenutno določena na 0,39267 evra na liter. "Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,545 evra na liter."